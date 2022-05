IPL 2022: अंपायर की एक चूक से प्लेऑफ से बाहर हुई KKR, साफ नो बॉल पर रिंकु सिंह को दे दिया आउट

KKR vs LSG: आईपीएल 2022 अब धीरे-धीरे अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दो टीमों ने अपनी जगह पक्की कर ली है और कई टीमें इस लीग से बाहर भी हो चुकी हैं. बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबला हारने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी बाहर हो गई. अगर केकेआर ये मैच जीत जाती तो शायद प्लेऑफ से बाहर ना होती. केकेआर की इस हार में अंपायर का भी एक गलत फैसला शामिल था.

आईपीएल 2022 में खराब अंपायरिंग इस पूरे सीजन ही देखने को मिली है. केकेआर और लखनऊ के मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. केकेआर की टीम ये मैच सिर्फ 2 रनों से हार गई और प्लेऑफ में पहुंचने का उसका सपना भी टूट गया. एक समय तो ऐसा लग रहा था कि केकेआर के घातक बल्लेबाज रिंकु सिंह आराम से अपनी टीम को ये मैच जिता देंगे. लेकिन वो अंत में आउट होकर लौट गए. लेकिन जिस गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने रिंकु को आउट किया था वो नो बॉल थी और अब इस बात पर जमकर बवाल भी मच रहा है. दरअसल रीप्ले में देखने को मिला कि जिस गेंद पर रिंकु आउट हुए उस वक्त स्टोइनिस का पैर क्रीज से काफी आगे था.

केकेआर और लखनऊ के बीच खेले गए मुकाबले के आखिरी ओवर में बहुत कुछ देखने को मिला. इस ओवर में केकेआर को 21 रन हासिल करने थे. रिंकु ने पहली चार गेंदों पर लगातार चौके-छक्कों की मदद से 18 रन कूट भी दिए थे. आखिरी दो गेंदो पर केकेआर को सिर्फ 3 रन चाहिए थे, लेकिन तभी रिंकु ने स्टोइनिस की गेंद पर लंबा शॉट खेल मैच को खत्म करने की कोशिश की. लेकिन गेंद सीधा एविन लुइस के पास गई. लुइस गेंद से काफी दूर रह गए थे और लग रहा था कि ये कैच छूट जाएगा. तभी लुइस ने डाइव लगाकर एक हाथ से शानदार कैच लपका. वहीं से केकेआर के हाथ से मैच छिन गया.

See this is clear no ball on which Rinku caught by Lewis.#noball #rinkusingh #KKRvsLSG #IPL2022 https://t.co/Regs25Nyko pic.twitter.com/kEoPas6Vwc

— Dharme (@100_Dharmesh) May 18, 2022