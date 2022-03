VIDEO: SRH के बल्लेबाज की बाल-बाल बची जान, बॉलर ने 155 KMPH की रफ्तार से किया हैरान

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की शुरुआत में कुछ ही दिन बाकी है. फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सभी फ्रेंचाइजी टीमें इसकी तैयारियों में जुटी हुई हैं. चेन्नई- मुंबई और दिल्ली जैसी टीमों की चर्चा तो होती ही रहती है लेकिन सनराइजर्स हैदाराबाद एक ऐसी टीम है जिसे हमेशा सबसे मजबूत टीम माना जाता है और इस टीम की बात कोई नहीं कर रहा है. इस सीजन में हैदराबाद की टीम अपने पिछले साल के प्रदर्शन को सुधारने की कोशिश करेगी. एसआरएच की टीम अभी इंट्रा स्क्वॉड प्रैक्टिस मैच के साथ अपनी तैयारियां मजबूत कर रही है. इस प्रैक्टिस में टीम के एक बल्लेबाज की जान बाल-बाल बची है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर सनराइजर्स हैदाराबाद के इंट्रा स्क्वॉड प्रैक्टिस मैच की वीडियो वायरल हो रही है. इस वीडियो में टीम के युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक गेंदबाजी करते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान उमरान मलिक ने इतनी तेज गेंद फेंकी कि सामने बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज के पास गेंद से बचने के अलावा और कोई चारा नजर नहीं था और बल्लेबाज बाल-बाल बचता दिखाई दे रहा है. उमरान की इस बाउंसर गेंद का वीडियो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने शेयर किया है. इस बाउंसर की स्पीड करीब 155 किमी/घंटा की बताई जा रही है. आईपीएल में अभी तक इस रफ्तार से किसी ने भी गेंदबाजी नहीं की है.

The first bouncer looks over 155 clicks! I’m sure #UmranMalik will break the speedometer this year

pic.twitter.com/GMKo7kV072

