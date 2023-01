Martina Navratilova: मार्टिना नवरातिलोवा पर पड़ी कैंसर की दोहरी मार, 12 साल बाद फिर से हुई ये बीमारी

Martina Navratilova Cancer: मार्टिना नवरातिलोवा की गिनती महान टेनिस खिलाड़ियों में होती है. उन्होंने अपने करियर में टेनिस की नई बुलंदियों को छुआ है और सफलता के झंडे गाड़े हैं. लेकिन अब उनके फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. मार्टिना 12 साल बाद फिर से कैंसर की चपेट में आ गईं हैं. इससे पहले साल 2010 में भी उन्हें कैंसर हुआ था. तब उन्होंने 6 महीने के अंदर ही कैंसर को मात दे थी. इस बार मार्टिना को डबल झटका लगा है. उन्हें गले और ब्रेस्ट में कैंसर है, जो पहले स्टेज में है.

मार्टिना नवरातिलोना को हुआ कैंसर

66 साल की महान टेनिस खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा ने कहा, 'यह दोहरी मार गंभीर है लेकिन फिर भी इसे ठीक किया जा सकता है और मैं अनुकूल परिणाम की उम्मीद कर रही हूं. इससे थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन मैं इससे लडूंगी.' जांच में कैंसर के पहले स्टेज का पता चला है. वहीं, ब्रेस्ट में भी एक गांठ पाई गई है, जो कैंसर की है. नवरातिलोवा को टेक्सास के फोर्ट वर्थ में नवंबर के डब्ल्यूटीए फाइनल के दौरान गले की समस्या का पता चला.

In addition, an unrelated form of breast cancer was discovered during exams. Both cancers are in their early stages with great outcomes.

Thinking of you, @Martina

—) January 2, 2023