गणतंत्र दिवस से पहले गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा को मिलेगा वीरता पुरस्कार, राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित

नई दिल्ली: भारत (India) की तरफ से टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में ट्रैक एंड फील्ड (Track and Field) में गोल्ड मेडल (Gold Medal) जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) को गणतंत्र दिवस (Republic Day) की पूर्व संध्या पर सम्मानित किया जाएगा.

इंडियन आर्मी (Indian Army) के सुबेदार नीरज चोपड़ा (Subedar Neeraj Chopra) को परम विशिष्ट सेवा मेडल (Param Vishisht Seva Medal) दिया जाएगा. नीरज ने पिछले साल ओलंपिक के जैवलिन थ्रो इवेंट में 86.65 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल (Gold Medal) पर कब्जा जमाया था.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंड (President Ram Nath Kovind) 384 रक्षा कर्मियों को राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhawan) में मंगलवार की शाम वीरता और अन्य पुरष्कारों से सम्मानित करेंगे जिसमें 12 शौर्य चक्र, 29 विशिष्ट सेवा मेडल (Param Vishisht Seva Medal), 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल (Uttam Yudh Seva Medal), 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल (Ati Vishisht Seva Medal), 13 युद्ध सेवा मेडल (Yudh Seva Medals) और 3 बार टू सेना मेडल (Bar to Sena Medal) शामिल है.

President Ram Nath Kovind has approved awards of 384 Gallantry for armed forces personnel & others on the eve of 73rd Republic Day celebrations. These include 12 Shaurya Chakras, 3 Bar to Sena Medals (Gallantry), 81 Sena Medals (Gallantry) & 2 Vayu Sena Medals (Gallantry)

