कोरोना वायरस को लेकर महिला एथलीट हिमा दास ने की अपील, जानिए क्या कहा

गुवाहाटी: भारत की महिला एथलीट हिमा दास (Hima Das) ने जनता से अपील की है कि वो कोरोना वायरस (Coronavirus) को गंभीरता से लें. हिमा का ये बयान उनके गृह प्रदेश असम में शुक्रवार को इस बीमारी से हुई पहली मौत के बाद आया है. असम के स्वास्थ मंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा (Himanta Biswa Sarma) के मुताबिक प्रदेश में अभी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 29 हो गई है.

हिमा ने ट्वीट किया, "असम में रहने वाले लोगों, मैं कोविड-19 से हुई मौत की खबर सुनने के बाद दुखी हूं. मैं सभी से अपील करती हूं कि आप लोग इस महामारी को गंभीरता से लें. हमारे डॉक्टर्स, पुलिस, सैनिटेशन तथा सभी कर्मचारी अपना जीवन जोखिम में डाल रहे हैं. घर में रहिए सुरक्षित रहिए."

Dear everyone in Assam, really sad to know that first death due to Covid-19 has reported in our state. I request everyone to kindly take this pandemic more seriously. Our doctors, police, sanitation and all essential workers are risking their lives for us. Stay home safely

— Hima MON JAI (@HimaDas8) April 10, 2020