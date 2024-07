Video: 'शुरुआत इतनी अच्छी है तो...', पीएम मोदी ने मनु भाकर से की बात, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का बढ़ाया हौसला

PM Narendra Modi Manu Bhaker Paris olympics 2024: भारत की शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में देश को पहला मेडल दिलाकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज जीतकर भारत का 12 साल का सूखा समाप्त किया है. शूटिंग में देश को 2012 के बाद पहली बार ओलंपिक में मेडल मिला है. इस शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर को फोन कर बधाई दी.

मनु भाकर ऐसा करने वाली पहली महिला

मनु शूटिंग में मेडल जीतने वाली भारत की पांचवीं एथलीट हैं. उनसे पहले ऐसा सिर्फ पुरुष खिलाड़ियों ने किया था. वह ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भापरत की पहली महिला शूटर हैं. उनके मेडल जीतते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर बधाई दी थी. उन्होंने लिखा था, ''यह एक ऐतिहासिक पल है. मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है. वह भारत के लिए शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली महिला हैं, जो इस सफलता को और खास बनाता है.'' अब प्रधानमंत्री ने फोन पर भी उनसे बातचीत की है. इसका वीडियो सामने आया है.

प्रधानमंत्री और मनु भाकर के बीच ये बातचीत हुई:

पीएम मोदी: खूब-खूब अभिनंदन आपको. बहुत-बहुत बधाई. आपकी सफलता की खबर सुनने के बाद ज्यादा उत्साह और आनंद में हूं.

मनु भाकर: हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

पीएम मोदी: आपका सिल्वर .1 से रह गया. इसके बावजूद आपने देश का नाम रोशन किया. आपको दो क्रेडिट मिल रहे हैं. एक तो आप ब्रॉन्ज मेडल लाईं और दूसरा यह कि आप भारत की पहली महिला हो जिसने इस इवेंट में मेडल लाई हो. टोक्यो ओलंपिक में राइफल ने आपके साथ दगा कर दिया, लेकिन इस बार आपने सारी कमियों को पूरा कर दिया.

मनु भाकर: बिल्कुल सर, आगे भी मैच और उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन करूंगी.

पीएम मोदी: मुझे पक्का विश्वास है कि आगे भी आप बहुत अच्छा करोगी. शुरुआत इतनी अच्छी है तो आपका उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा. देश को भी आपका लाभ मिलेगा. बाकी सब साथी एक दम प्रसन्न हैं? व्यवस्थाएं सब ठीक हैं वहां?

मनु भाकर: सभी खुश हैं और आपको नमस्ते कह रहे हैं.

पीएम मोदी: हमने भी कोशिश की है वहां ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हमारे खिलाड़ियों को मिले. खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए वह हमने देने का प्रयास किया है.

मनु भाकर: सर, हमारे पास सबकुछ है और आपके सारे प्रयास सफल रहे हैं.

पीएम मोदी: आपलोगों की मेहनत रंग लाने वाली है. घर पर बात हुई है क्या राम किशन जी (पिता) से?

मनु भाकर: अभी तो बात नहीं हुई है सर. शाम को रूम पर जाऊंगी तो बात होगी.

पीएम मोदी: आपके पिता को बहुत खुशी होगी. उन्होंने आपको काफी प्रोत्साहित किया है.

मनु भाकर: बिल्कुल सर, मां भी, पिता जी भी और भाई भी.

पीएम मोदी: मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद है.

VIDEO | Paris Olympics 2024: PM Modi (@narendramodi) called up shooter Manu Bhaker (@realmanubhaker) to congratulate her after she became the first Indian woman shooter to claim an Olympic medal by snaring a bronze in the 10m air pistol event.#Olympics2024WithPTI… pic.twitter.com/tPQfWUnpGd

— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2024