शतरंज के वर्ल्ड चैम्पियन को हराने वाले 16 साल के इस बच्चे का बड़ा खुलासा, बताया कैसे किया ये कमाल

नई दिल्ली: दुनिया के नंबर 1 शतरंज के दिग्गज मैग्नस कार्लसन को हराने के बाद भारत के 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी आर. प्रागनानंदा काफी चर्चा में हैं. चेन्नई के युवा ग्रैंडमास्टर आर. प्रागनानंदा ने अपनी कामयाबी के बाद जी मीडिया के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं. आर. प्रागनानंदा का कहना है कि उन्होंने कार्लसन के साथ इस मुकाबले के लिए बहुत मेहनत की थी. आर. प्रागनानंदा ने कहा, 'मैंने खुद को तैयार करने के लिए पिछले 10 दिनों तक रात के 3 बजे तक जागकर लगातार प्रैक्टिस की है. यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट था.' बता दें कि प्रागननंदा ने 39 चाल में नॉर्वे के कार्लसन को मात दी थी. 31 साल के कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन हैं.

16 साल के इस ग्रैंडमास्टर का बड़ा खुलासा

प्रागनानंदा ने कहा, 'जब मेरा सामना दुनिया के नंबर 1 शतरंज के दिग्गज मैग्नस कार्लसन के साथ होना था तो उसे लेकर मैं बहुत उत्साहित था. जब मैंने वर्ल्ड चैम्पियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ मुकाबला जीता, तो मैं बेहद खुश था. यह मुझे बहुत बड़ा आत्मविश्वास देता है.' मैगनस कार्लसन के खिलाफ जीत के बाद प्रागननंदा ने कहा, 'निश्चित रूप से मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन जीत में से एक है. मैग्नस कार्लसन को हराने से किसी भी खिलाड़ी में आत्मविश्वास आएगा और मैं अलग नहीं हूं. मैग्नस कार्लसन की क्षमता जैसे खिलाड़ी के खिलाफ आप कभी आराम नहीं कर सकते. मैं बढ़त को जाने नहीं देना चाहता था और खुश हूं कि नतीजा मेरा पक्ष में आया.'

Won a #Chess game against World No1 @MagnusCarlsen , but this 16-yr-old didn't take time out to celebrate.. he's super focussed on his ongoing#AirthingsMasters tournament..

After this tournament, he immediately flies to #Italy

Tireless efforts & sincerity

What a teenager! pic.twitter.com/FEy6chcgE7

