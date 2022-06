Vivo के स्मार्टफोन से भी सस्ते में मिल रहा Apple का ये 5G iPhone, जानिए बेस्ट ऑफर

Get Apple iPhone SE 3 2022 at a Price Lower than Vivo V23 Pro 5G Know Offer: ऐप्पल (Apple) के प्रोडक्ट्स जितने लोगों को पसंद हैं, उतने इन्हें खरीदते नहीं हैं और इसकी वजह इन प्रोडक्ट्स की ऊंची कीमत है. अगर आप भी ऐप्पल का iPhone लेना चाहते हैं लेकिन बहुत खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए बेस्ट ऑफर है. इस ऑफर के तहत आप ऐप्पल के 5G iPhone को वीवो (Vivo) के 5G स्मार्टफोन से भी सस्ते में खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे..

सस्ते में खरीदें Apple का ये 5G iPhone

आपको बता दें कि हम यहां Apple iPhone SE 3 2022 की बात कर रहे हैं, जिसके 128GB वाले वेरिएंट को 46,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था. फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सेल (Flipkart Electronics Sale) से आप ऐप्पल के सबसे सस्ते 5G iPhone को और सस्ते में खरीद सकते हैं. इसके लिए आपको खरीदते समय फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा जिससे आपको 5% यानी 2,345 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा. इस तरह, आपके लिए iPhone SE 3 2022 की कीमत 44,555 रुपये हो जाएगी.

iPhone SE 3 को खरीदें Vivo V23 Pro 5G से भी कम कीमत में!

आगे आप सोच रहे हैं कि आप iPhone SE 3 को वीवो के 5G स्मार्टफोन से भी सस्ते में कैसे खरीद सकते हैं तो इस बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं. बैंक ऑफर के बाद iPhone SE 3 की कीमत आपके लिए 44,555 रुपये हो जाएगी. इसके बाद, अगर आप डील में शामिल एक्सचेंज ऑफर का भी फायदा उठाते हैं और इसका पूरा लाभ मिल जाता है तो 12,500 रुपये के डिस्काउंट के बाद आप इस फोन को 32,055 रुपये में खरीद पाएंगे. आपको बता दें कि Vivo V23 Pro 5G के 128GB वाले वेरिएंट की कीमत 38,990 रुपये है.

Photo Credit: Flipkart

iPhone SE 3 2022 के फीचर्स

iPhone SE 3 में आपको 128GB का स्टोरेज दिया जा रहा है. ये 5G स्मार्टफोन A15 बायोनिक चिप पर काम करता है आउए इसमें आपको 4.7-इंच का रेटिना एचडी एलसीडी डिस्प्ले दिया जा रहा है. ये डुअल सिम स्मार्टफोन 12MP के रीयर कैमरे और 7MP के फ्रंट कैमरे के साथ लॉन्च किया गया है. इसके स्टोरेज को बढ़ाया नहीं जा सकता है और इसमें आपको एक साल की ब्रांड वॉरन्टी दी जा रही है.