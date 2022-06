Google को टक्कर देने आ रहा Apple का नया सर्च इंजन! आपके हर सवाल का देगा जवाब

Apple Search Engine Launches Soon to Compete with Google: प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड के स्मार्टफोन्स, टैबलेट और लैपटॉप आदि के बारे में तो आप सबने सुना होगा लेकिन क्या आपको पता है कि अब ऐप्पल (Apple) एक बिल्कुल नई और अनोखी सर्विस लेकर आने वाला है! खबरों की मानें तो आने वाले समय में ऐप्पल गूगल को कड़ी टक्कर देने के लिए अपना खुद का एक सर्च इंजन (Search Engine) लॉन्च करने वाला है. आइए इसके बारे में सबकुछ जानते हैं..

Google को टक्कर देने आ रहा Apple का नया सर्च इंजन!

जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ऐप्पल एक सर्च इंजन (Apple Search Engine) पर काम कर रहा है जो गूगल (Google) को टक्कर देने जा रहा है. आज के समय में गूगल के आसपास कोई सर्च इंजन नहीं आता है लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐप्पल गूगल के खिलाफ खड़ा होने वाला है. ये एक नया यूजर-सेंट्रिक एरब सर्च इंजन होगा जिसे जनवरी 2023 तक लॉन्च किया जा सकता है.

लीक हुई नए सर्च इंजन से जुड़ी जानकारी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐप्पल (Apple) ने इस सर्च इंजन के बारे में अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी है लेकिन इस बारे में सूचना लीक्स के जरिए सामने आई है. टेक ब्लॉगर रॉबर्ट स्कोबल ने कई आइस प्रोडक्ट्स और सेवाओं के बारे में बताया है जिन्हें ऐप्पल अपने ईवेंट, WWDC 2023 में लॉन्च करने वाला है. इनमें ऐप्पल का नया सर्च इंजन भी शामिल है. रॉबर्ट स्कोबल का कहना है कि उनकी ये सूचनाएं सोर्स से हुई बातों और उनके अंदाजों पर आधारित हैं.

WWDC 2022 में आ सकते हैं ये Apple प्रोडक्ट्स

ऐप्पल (Apple) के नए सर्च इंजन को वैसे तो जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है लेकिन फिलहाल ऐप्पल का WWDC 2022 ईवेंट आने वाला है. खबरों की मानें तो इस ईवेंट में ऐप्पल MacBook Air के साथ लेटेस्ट iOS 16, iPad OS 16, WatchOS और MacOS 13 सॉफ्टवेयर अपडेट भी जारी कर सकता है. लीक्स की मानें तो इस साल सितंबर में iPhone 14 सीरीज भी लॉन्च की जाने वाली है.