Atul Subhash Suicide Case: निकिता को जॉब से निकालने के लिए लोगों ने की Accenture पर 'बमबारी', फिर कंपनी ने किया कुछ ऐसा

IT कंपनी Accenture चर्चा में आ गई है, क्योंकि एक बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद लोग सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना कर रहे हैं. 34 साल के इस उत्तर प्रदेश के इंजीनियर ने कथित तौर पर तलाक के समझौते के लिए 3 करोड़ रुपये की मांग और एक जज के खिलाफ आरोपों के कारण आत्महत्या कर ली. एकम न्याय फाउंडेशन, जो पुरुषों के अधिकारों के लिए लड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है. अतुल सुभाष की शादी AI इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, निकिता सिंघानिया से हुई थी, जो Accenture में काम करती हैं.

जॉब से निकालने की उठी मांग

इस इंजीनियर ने 40 पेज का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें बताया गया है कि उसकी पत्नी और उसके परिवार ने उसे बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली. उसकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर बहुत गुस्सा देखा जा रहा है. कई लोगों ने Accenture से उसकी पत्नी को नौकरी से निकालने की मांग की है, उनका कहना है कि निकिता ने अतुल को आत्महत्या करने के लिए उकसाया.

एक यूजर ने एक्स पर लिखा, "तो @AccentureIndia @Accenture, क्या आप अभी भी निकिता सिंघानिया को प्राउड इम्प्लॉई मानते हैं, जिसने अपने पूर्व पति #AtulSubhash को परेशान किया और उकसाया, जिससे उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा? @JulieSweet, #Accenture की सीईओ, क्या आप उनका समर्थन करती हैं? अजीब है कि आपने उन्हें अभी तक क्यों नहीं निकाला?'

So @AccentureIndia @Accenture you still wanted to be proud employers of Nikita Singhania a lady who harassed and provoked her ex husband #AtulSubhash till he not committed suicide?@JulieSweet as CEO of #Accenture do you support her? strange you haven't fired her yet. pic.twitter.com/M1bdjuzNrx

— Kartik Vikram (@iamkartikvikram) December 10, 2024