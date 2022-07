WhatsApp Mistakes: ग्रुप पर गलती से भी ना भेजें ऐसे 4 कंटेंट, सीधा पहुंच जाएंगे जेल

Misuse of WhatsApp Can be Dangerous for users: व्हाट्सएप दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल आज के समय में हर कोई करता है, और इसके बिना शायद ही कोई अपने स्मार्टफोन की कल्पना करता होगा. आपको बता दें कि व्हाट्सएप आपके बड़े काम में आ सकता है फिर चाहे आप के दफ्तर का कोई जरूरी काम हो या फिर दोस्तों से गप्पे लड़ा ना हो. आप इस पर टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं साथ ही साथ इस पर ऑडियो और वीडियो चैट भी कर सकते हैं. समय के साथ इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं लेकिन जैसे-जैसे समय बदला है वैसे-वैसे इसे लेकर कंपनी भी काफी जागरूक हुई है. अब कुछ ऐसे कंटेंट है जिन्हें व्हाट्सएप पर पूरी तरह से वर्जित माना जाता है. अगर आप ऐसा कंटेंट भेजने का प्रयास करते हैं तो आप को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. आज हम आपको ऐसे ही कंटेंट के बारे में बताने जा रहे हैं.

कॉपीराइट कंटेंट

अगर आप किसी ओरिजिनल चीज का कॉपीराइट कंटेंट ग्रुप पर भेज रहे हैं या अपने दोस्तों को भेज रहे हैं और इस बारे में किसी को पता लग जाता है और वह पुलिस स्टेशन में शिकायत कर देता है तो आप को जेल जाना पड़ सकता है. और आपको इसके लिए भारी हर्जाना भी भरना पड़ सकता है.

ग्रुप पर एडल्ट कंटेंट

कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं और वहां पर एडल्ट कंटेंट लगातार भेजते रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ग्रुप मेंबर्स में से किसी एक शख्स ने भी इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में कर दी तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. आपको ऐसा करने से बचना चाहिए और ऐसा कंटेंट ग्रुप पर नहीं भेजना चाहिए.

आतंकवादी गतिविधियां

अगर आप आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो या फिर टेक्स्ट किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं तो ऐसा करने पर भी आप को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. क्योंकि ऐसे मैसेज पर सरकार की भी नजर बनी रहती है और अगर किसी ने शिकायत कर दी तब तो आपका जेल जाना तय है.

किसी व्यक्ति का एम एम एस

अगर आप किसी व्यक्ति का एम एम एस बना लेते हैं और उसे लगातार व्हाट्सएप पर भेज कर परेशान कर रहे होते हैं या फिर ब्लैकमेल कर रहे होते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है. क्योंकि ऐसा करना अपराध के तहत आता है और आप को जेल जाना पड़ेगा.

