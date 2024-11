बैंक ऑफ इंडिया की UPI और ATM सर्विस हुई ठप, लोगों को पेमेंट करने में हो रही दिक्कत

Bank of India Service Down: बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बैंक ऑफ इंडिया के सर्वस में गड़बड़ी आ गई है, जिससे वह बंद हो गए है. बैंक के सर्वर डाउन होने की वजह से पूरे देश में बैंक से जुड़ी कई सर्विसिस ठप हो गई हैं. इन सर्विसिस में एटीएम, मोबाइल ऐप, वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई पेमेंट शामिल हैं. इसको लेकर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर शिकायत कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे लोग

कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि वो अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं. यूपीआई पेमेंट करने वाले यूजर्स का कहना है कि उन्हें पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है. यूजर्स को सर्विस 'temporarily unavailable'का मैसेज मिल रहा है.

पिछले एक घंटे में Downdetector नाम आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट पर 170 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं. इन शिकायतों के मुताबिक ऑनलाइन बैंकिंग, फंड ट्रांसफर और बैलेंस चेक करने जैसी सर्विस प्रभावित हुई हैं.

Hey BankofIndia IN

Your connectivity is down for the SECOND CONSECUTIVE DAY Here are the screenshots from downdetector. My 75 year old mother is going since two days to withdraw cash and she has not been able to do it because you people are not competent. At least have the… twitter.com/8MhrDni3F0

Shripal Gandhi thealtruist in November 27 2024