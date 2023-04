Dell के Laptop में आई बड़ी खराबी! कीबोर्ड पीटते-पीटते परेशान हुआ यूजर; क्वालिटी पर कह दी बड़ी बात

Dell Laptop में आई खराबी

अगर महनत की कमाई लगाकर लैपटॉप खरीदें और वो खराब निकले तो खरीदने वाले को काफी दर्द होता है. ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ, जब उसके Dell Laptop में खराबी आ गई. उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर करके भड़ास निकाली है.

वीडियो आया सामने

9 अप्रैल को ट्विटर पर हिमांशु नाम के यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें डेल का लैपटॉप नजर आ रहा है. देखा जा सकता है कि की-बोर्ड पर वो टाइप कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर टाइपिंग नहीं हो रही है. साफ नजर आ सकता है कि लैपटॉप से वो त्रस्त नजर आ रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने लैपटॉप के क्वालिटी की भी बात की.

उन्होंने ट्विटर कैप्शन में लिखा, 'नए लैपटॉप की गुणवत्ता देखें और डेल के कार्यकारी के पास ग्राहक की वास्तविक समस्या को समझने का धैर्य नहीं है.'

Look at the quality of new laptop

And Dell executive don't at all have patience to understand the actual problem of customer pic.twitter.com/FrMKl5BgOQ

