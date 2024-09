Kamala Harris ने डिबेट में पहने मोती के टॉप्स, विरोधी बता रहे ईयरफोन, इंटरनेट पर भिड़े सपोर्टर

Donald Trump Kamala Harris Debate: अमेरिका में नवंबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. मंगलवार को फिलाडेल्फिया के नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली बहस हुई. इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा का एक नया विषय सामने आया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर कुछ यूजर्स ने कमला हैरिस के यूनिक ईयरिंग्स पर फोकस किया.

कई एक्स यूजर्स खासकर ट्रम्प समर्थकों ने दावा किया कि ये ईयरिंग्स ईयरफोन हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल बहस के दौरान मदद लेने के लिए किया गया होगा. ये इयररिंग्स, Nova H1 ऑडियो इयररिंग्स से मिलते जुलते हैं. ये वायरलेस इयरफोन की तरह काम करते हैं. इन्हें इन तरह डिजाइन किया गया है कि ये स्टाइलिश एक्सेसरीज के रूप में दिखते हैं.

At the debate against Trump, Kamala Harris made quite the statement with her choice of earrings. Those look a lot like Nova Audio earrings. twitter.com/s1hq5wzIs5

यूजर्स ने X पर लिखा

एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि''ऐसा लगता होता है कि राष्ट्रपति ट्रम्प के खिलाफ एबीसी प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान कमला हैरिस को उनके कानों में ईयरफोन लगाकर मदद दी रही थी.'' दूसरे यूजर ने लिखा की ''मुझे लगता है कि कमला ने आज रात ट्रम्प के खिलाफ बहस में बहुत अच्छा काम किया, जो मुझे लगता है कि वह खुद एक महान वक्ता और बहसकर्ता हैं. लेकिन उनके ईयरिंग्स ने मुझे बहुत आकर्षित किया. शायद इसलिए क्योंकि मुझे किसी टेक आर्टिकल से इयरफोन पर समान दिखने वाले इयरफोन की याद आ गई जो इयररिंग्स की तरह दिखता है.''

KAMALA HARRIS EXPOSED FOR WEARING EARPIECE IN DEBATE PROOF

She is seen wearing an earring developed by Nova Audio Earrings first seen at CES 2023

This earring has audio transmission capabilities and acts as a discreet earpiece.

Kamala Harris confirms claims that a… twitter.com/1y60rUdJT0

— ELECTIONELECTIONS September 11, 2024