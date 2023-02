Electricity Saving Tips: गर्मियों में दबाकर चलाएं AC-कूलर, बिजली बिल नहीं करेगा परेशान; बस अपना लें काम के ये 3 टिप्स

How to Reduce Electricity Bill by Running AC: सर्दियां अब अपनी विदाई की बेला में हैं. होली तक गर्मियों का आगमन हो जाएगा और घरों में पंखे चलने शुरू हो सकते हैं. अप्रैल में तो तापमान इतना बढ़ जाता है कि AC को चलाना मजबूरी बन जाता है. काफी लोग ऐसे हैं, जो अपने घरों में एसी लगवाना चाहते हैं लेकिन फिर महंके बिल की वजह से इस फैसले को टाल देते हैं. आज हम आपको बिजली बिल कम करने के लिए कई ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कर आप बिना टेंशन के जमकर एसी चला सकते हैं.

गर्मियों में बिना टेंशन दबाकर चलाएं एसी

दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली प्राइवेट कंपनी BSES ने अपने उपभोक्ताओं को बिजली बचाने के लिए कई टिप्स जारी किए हैं. कंपनी के मुताबिक गर्मियों में लोगों का बिजली बिल इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि काफी लोग अपने एसी चलाते हैं. AC चलने की वजह से घर का बिजली मीटर तेजी से दौड़ने लगता है और बिल बढ़ जाता है. इससे बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप Inverter AC का इस्तेमाल करना शुरू करें. इसके साथ ही AC पर 24-25 डिग्री सेल्सियस का सामान्य तापमान सेट करके रात में सोएं. इससे एसी पर लोड नहीं पड़ता और बिजली बिल (Electricity Saving Tips) कम आता है.

अपनाएं बिजली बचत करने के ये उपाय

कंपनी के मुताबिक दिन हो या रात, आप जब भी एसी चलाएं तो घर के खिड़की-दरवाजे पूरी तरह बंद रखें. उन्हें बार-बार खोलने बंद करने की वजह से कमरे में पर्याप्त कूलिंग नहीं हो पाती, जिससे चलते कमरे को ठंडा करने के लिए ज्यादा एसी का टेंपरेचर कम करना पड़ता है. इसके चलते एसी पर लोड बढ़ता है और बिजली बिल (Electricity Saving Tips) ज्यादा आने लगता है.

दीवारों पर टांग दें पर्दे और लगा लें पौधे

कमरे में एसी बेहतर तरीके से कूलिंग कर सके, इसके लिए दीवारों पर पर्दे टांग देने चाहिए. जिससे दिन में बाहर की धूप कमरे में न घुस सके. साथ ही कमरे के अंदर और बाहर पौधे भी लगाने चाहिए. ऐसा करने से कमरे का तापमान ठंडा होता है और बाहर की तपिश अंदर नहीं आ पाती. इस उपाय से एसी पर लोड कम हो जाता है और आप 30 प्रतिशत तक की बिजली बचत (Electricity Saving Tips) कर सकते हैं.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com- सबसे पहले, सबसे आगे