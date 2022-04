Elon Musk bought Twitter: एलन मस्क ने खरीदा ट्विटर, जानें कितने में बिक गई पूरी कंपनी

Elon Musk bought Twitter: दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक Twitter अब बिक गई है. उसे दुनिया के नामी अमीर व्यक्ति Elon Musk ने 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है.

Elon Musk ने कुछ समय पहले Twitter की 9% हिस्सेदारी खरीदी थी. अब Elon Musk ने Twitter Inc का 100% स्टेक हासिल कर लिया है. उन्होंने ट्विटर कंपनी 54.20 डॉलर्स प्रति शेयर की दर से कंपनी खरीदी है. एलन के ऑफर पर पिछले कुछ हफ्तों से ट्विटर कंपनी एलॉन मस्क के ऑफर पर सोच विचार कर रही थी. अब बोर्ड की सहमति मिलने के बाद कंपनी ने अब ट्विटर को बेचने का फ़ैसला कर लिया है.

ट्विटर के इंडिपेंडेंट बोर्ड के अध्यक्ष Bret Taylor ने कहा, 'ट्विटर (Twitter) बोर्ड ने मूल्य, निश्चितता और वित्तपोषण पर एलन के प्रस्ताव का गंभीरता से आकलन किया. समझौते के बाद ट्विटर के सभी शेयर होल्डर्स को कैश में बढ़िया प्रीमियम मिलेगा, जिससे शेयरधारकों को फायदा होगा. हमें लगता है कि ट्विटर के शेयर होल्डर के लिए यह बढ़िया मौका है.'

The Twitter Board has reached an agreement with @ElonMusk https://t.co/CCZ6IV6Q7P

— Bret Taylor (@btaylor) April 25, 2022