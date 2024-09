Elon Musk ला रहे X का ऐसा फीचर जिससे यूजर्स में मच जाएगी खलबली, ब्लॉक करने के बाद भी देख पाएंगे पोस्ट

X (पूर्व में ट्विटर) एक नया फीचर डेवलप कर रहा है जो यूजर्स को उन लोगों के पोस्ट भी देखने देगा जिन्हें उन्होंने ब्लॉक किया है. फिलहाल, यूजर्स ब्लॉक किए गए लोगों के पोस्ट, रिप्लाई, मीडिया और फॉलोअर्स नहीं देख सकते हैं. लेकिन, जल्द ही यह बदल सकता है. यह जानकारी X के सीईओ Elon Musk ने दी है.

Elon Musk ने पुष्टि की कि X ब्लॉकिंग फीचर को कमजोर करेगा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर ए क पोस्ट में ऐप रिसर्चर @nima_owji ने बताया कि माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म मौजूदा ब्लॉकिंग फीचर को हटा देगा. अगर यूजर का अकाउंट पब्लिक है, तो उनके पोस्ट उन यूजर्स को भी दिखाई देंगे जिन्होंने उन्हें ब्लॉक किया है. इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए एलन मस्क ने कहा की "इसका समय आ गया है."

BREAKING X is about to remove the current block button, meaning that if an account is public, their posts will be visible to the blocked users as well

Nima Owji (nima owji) September 23 2024