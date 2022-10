Elon Musk हाथ में वॉश बेसिन लेकर पहुंचे Twitter Office, Video शेयर कर लिखी ऐसी बात

Elon Musk Visits Twitter Head Office: अरबपति एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्विटर अधिग्रहण डील (Acquisition Deal) के समापन से पहले अपने बायो को 'चीफ ट्विट' में बदल दिया है. टेस्ला के सीईओ ने ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय का भी दौरा किया. मस्क ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अपने 44 बिलियन डॉलर की डील को क्लोज करने के लिए अदालत द्वारा आदेशित समय सीमा से पहले बुधवार को सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर इंक के मुख्यालय का दौरा किया. इसका वीडियो उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है.

Elon Musk हाथ में Sink लेकर पहुंचे Twitter ऑफिस

वीडियो में एलन मस्क के हाथ में सिंक है और वो ट्विटर हेडक्वार्टर में एटर कर रहे हैं. उनके चेहरे पर मुस्कान है और वो दोनों हाथों में सिंक को पकड़े हुए हैं. मस्क ने ट्वीट कर ट्विटर के कर्मचारियों की तारीफ भी की और बताया कि उनकी वहां कुछ कूल कर्मचारियों से मुलाकात हुई.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022