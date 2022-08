Old Smartphone Sell: मोटी कीमत में बिकेगा पुराना स्मार्टफोन, बेचने से पहले जरूर करें ये काम

Get Best Deal for your old smartphone model: अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन बेचकर एक नया स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई अच्छा स्मार्टफोन ही खरीद रहे होंगे. ऐसे में इसकी कीमत भी ज्यादा होगी लेकिन अगर पुराना स्मार्टफोन बेचकर अच्छी कीमत मिल जाए तो इससे आपका नया स्मार्टफोन आसानी से खरीदा जा सकता है. हालांकि ज्यादातर समय ऐसा नहीं होता है कि जब आप अपना पुराना स्मार्टफोन बेचते हैं, और आपको इसके लिए अच्छी कीमत मिलती है. ज्यादा से ज्यादा 2000 से लेकर 5000 रुपये के बीच ही आप अपना 2 से 3 साल पुराना स्मार्टफोन बेच पाते हैं. हालांकि आज हम आपको ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिनकी बदौलत आप अच्छी कीमत पर अपना पुराना स्मार्टफोन बेच सकते हैं, बस आपको इसके लिए कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे.

ओरिजिनल एक्सेसरीज रखें साथ

जब भी कोई ग्राहक आपसे आपका पुराना स्मार्टफोन खरीदता है तो वह यह चाहता है कि उसे अलग से एक्सेसरीज ना खरीदनी पड़े. ऐसे में अगर आपने अपने स्मार्टफोन के साथ ओरिजिनल एक्सेसरीज संभाल कर रखी हैं तो आपको स्मार्टफोन के लिए अच्छी कीमत मिल सकती है. हमेशा आपको इन्हें स्मार्टफोन के साथ संभाल कर ही रखना चाहिए जिससे जब आप इसे बेचेंगे तो आपको इसके लिए अच्छी कीमत मिलेगी.

जरूर चढ़ा कर रखें सिलिकॉन कवर

अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन बेचने जा रहे हैं तो इस पर सिलिकॉन कवर चढ़ा कर रखें. इससे स्मार्टफोन की बॉडी पर किसी तरह के स्क्रैच नहीं आएंगे साथ ही साथ इस पर धूल मिट्टी का भी कोई असर नहीं पड़ेगा. आपको बता दें कि सिलिकॉन कवर बेहद ही मजबूत होता है और यह आपके स्मार्टफोन को सुरक्षित रखने का काम करता है. इससे ग्राहक आपके स्मार्टफोन के लिए अच्छी कीमत खर्च कर सकता है.

टेंपर्ड ग्लास है जरूरी

लोगों को यह बात मामूली लग सकती है लेकिन आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले पर अगर टेंपर्ड ग्लास लगा हुआ है तो इसे बेचने के दौरान आपको उसके लिए अच्छी खासी रकम मिल सकती है, क्योंकि टेंपर्ड ग्लास से स्मार्टफोन की डिस्प्ले पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है और अगर यह गिर भी जाता है तो स्मार्टफोन पर किसी तरह की खरोच नहीं आती है ऐसे में आपको स्मार्ट फोन पर हमेशा टेंपर्ड ग्लास चढ़ाकर रखना चाहिए और इसे निकालना नहीं चाहिए.

सॉफ्टवेयर अपडेट

अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन बेचने जा रहे हैं तो कोशिश करें इसका सॉफ्टवेयर जरूर अपडेट कर ले क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया होगा तो ग्राहक इसे खरीदने से हिचकिचा सकते हैं. ऐसे में जब आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ अपना स्मार्टफोन बेचेंगे तो ग्राहक उसके लिए आपको अच्छी खासी रकम अदा कर सकता है.

