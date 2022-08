Gmail Secret Features: जीमेल का ये कमाल का फीचर मेल को बनाएगा स्टाइलिश, इस तरह सेट करें अपना डिफॉल्ट सिग्नेचर

How to Set Signature in Gmail: जीमेल आज के समय में कम्युनिकेशन का एक बड़ा माध्यम बन चुका है. कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हों या ऑफिस में काम करने वाले या फिर बिजनेसमैन ही क्यों न हों. इन सबको अपने कॉन्टैक्ट, दोस्तों व क्लाइंट को आपस में कम्यूनिकेट करने के लिए या फिर कुछ जरूरी सामान को भेजने या मंगाने के लिए जीमेल का ही सहारा लेना पड़ता है. जब आप किसी को मेल भेजते होंगे या आपके पास मेल आता होगा तो सबसे नीचे आप Thanks & Regards के बाद सेंडर का नाम लिखा देखते होंगे. इसे सिग्नेचर कहा जाता है. अधिकतर लोग इस चीज को हर बार मेल करते वक्त लिखते हैं. ये लोग नहीं जानते कि जीमेल में ऐसा फीचर भी है जिससे आप अपना साइन परमानेंटली सेट कर सकते हैं.

ये है आसान तरीका

जीमेल में अपना परमानेंट साइन सेट करना बहुत ही आसान है. हालांकि इस ट्रिक की जानकारी हर किसी को नहीं है. हम आपको बता रहे वो तरीका जिससे आप आसानी से इसे कर सकते हैं. आप बस इन स्टेप्स को फॉलो करें.

सबसे पहले अपने जीमेल पर लॉगिन कर लें.

अब टॉप पर राइट साइड में आपको सेटिंग का एक आइकन नजर आएगा. इस पर जाकर क्लिक करें.

जब आप सेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो आपको दूसरे नंबर पर See All Settings का विकल्प नजर आएगा. आपको अब इस ऑप्शन पर क्लिक करना है.

अब आपके सामने एक नया टैब खुलेगा, जिसमें कई विकल्प नजर आएंगे. माउस को स्क्रॉल करते हुए नीचे आएं.

नीचे आपको सिग्नेचर (Signature) का ऑप्शन नजर आएगा. इसके सामने एक बॉक्स भी बना होगा.

आपको इसी बॉक्स में Thanks & Regards औऱ अपना नाम लिखना होता है. इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर दें.

आप चाहें तो अपना एनमिटेड नाम और साइन भी लगा सकते हैं.

