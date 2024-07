जो दुकानें रास्ते में नहीं उनके Ad दिखाने लगा Google Maps, क्या खतरनाक है ये नया फीचर?

Google Maps: गूगल मैप्स एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है जो ड्राइवरों को रास्ते में रुकने के लिए स्पॉन्सर्ड दुकानों का सुझाव देगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एंथनी हिगमन नाम के एक यूजर ने इस फीचर के बारे में बताया है. उन्होंने बताया कि गूगल मैप्स अब उन दुकानों पर रुकने का सुझाव दे सकता है जो विज्ञापन के लिए पैसे देते हैं, भले ही वो आपकी रास्ते में न पड़ें.

Yo Check Out This Wild New Ad Format On The Google Maps App.

I Put In Directions Down The Shore And Then When I Passed This Gas Station This Royal Farms Ad Popped Up With "Add Stop"

I Didnt Type Anything In About Gas Or Food Or Anything? Anyone Know What Kind OF Ad Format This… twitter.com/HiRfOZPo8n

— Anthony Higman (AnthonyHigman) July 5, 2024