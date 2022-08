Har Ghar Tiranga: 75वें स्वतंत्रता दिवस को इस तरह बनाएं खास, इस ट्रिक से वॉट्सएप पर तिरंगे को बनाएं प्रोफाइल पिक्चर

How to add Indian National Flag to Your WhatsApp Profile Picture: देश की आजादी का उत्सव यानी 15 अगस्त नजदीक है. इस बार यह दिन बेहद खास है. यह भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है. ऐसे में इसे स्पेशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'हर घर तिरंगा' अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए 2 अगस्त से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों में या फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसके साथ डिस्प्ले पिक्चर या प्रोफाइल फोटो के रूप में लगाने की अपील की है. बड़ी संख्या में लोग ऐसा कर भी रहे हैं. अगर आप अभी तक इसमें पीछे हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे को लगाना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कुछ ट्रिक.

वॉट्सएप पर तिरंगे को ऐसे बनाएं प्रोफाइल फोटो

तिरंगे के साथ प्रोफाइल फोटो लगाने के लिए सबसे पहले तिरंगे के साथ एक फोटो क्लिक करें और उस फोन में रखें जिसमें इसे लगाना चाहते हैं. अगर आप तिरंगे के साथ फोटो क्लिक करके लगाने की स्थिति में नहीं हैं तो नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

1. फेसबुक के जरिये

आप फेसबुक प्लेटफॉर्म पर जाकर तिरंगे के साथ अपनी फोटो बना सकते हैं. इसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगाः

सबसे पहले अपने फेसबुक ऐप को ओपन करें और फिर प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें.

अब Flags ऑप्शन पर दिए गए Add Frame पर क्लिक करें. इसके बाद आपके सामने अलग-अलग देशों के नाम आएंगे. इस लिस्ट में से इंडिया चुनकर उसे सेलेक्ट कर लें.

अब जरूरत के हिसाब से उस पिक्चर को एडजस्ट करके उसे सेव के बटन पर क्लिक करके सेव कर लें.

अब फिर से अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करें. अब ऊपर दाईं तरफ दिए गए तीन डॉट्स पर क्लिक करें. अब सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे फोन में डाउनलोड कर लें.

अब इस सेव फोटो को आप जरूरत के हिसाब से दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लगा सकते हैं.

2. थर्ड पार्टी ऐप के जरिये

अगर आप फेसबुक पर नहीं हैं या फेसबुक पर जाकर इस तरह की फोटो नहीं बनाना चाहते तो आपके पास थर्ड पार्टी ऐप का विकल्प भी है, जो यूजर्स को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसी पिक्चर में इंसर्ट करने का ऑप्शन देते हैं. ऐसे ऐप पर आपको सबसे पहले अपनी फोटो गेट करनी होगी. इसके बाद सेलेक्ट नेशनल फ्लैग का ऑप्शन चुनना होगा. आप flagmypicture.com, lunapics.com, Flagstickers for picture and flag face जैसे विकल्प को चुन सकते हैं. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि ये थर्ड पार्टी ऐप हैं ऐसे में इनमें से कुछ ऐप डेटा चोरी भी कर सकते हैं. ऐसे में इन्हें यूज करने से पहले इनके रिव्यू जरूर पढ़ें.

3. स्नैपचैट के जरिये

स्नैपचैट फोटो एडिटिंग के लिए बेस्ट ऐप में से एक है. आप यहां भी अपनी फोटो को तिरंगे के साथ जोड़ सकते हैं.

सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बनाना होगा. इसके बाद ऐप ओपन करके प्ल के सिंबल पर क्लिक करके फोटो अपलोड करें.

अब टूल्स पर क्लिक करके Double Exposure का विकल्प चुनें

अब इंडियन नेशनल फ्लैग की फोटो को डाउनलोड करें. इसके बाद आप इस फोटो को पूरे इमेज पर लागू कर सकते हैं. आप अपनी जरूरत के हिसाब से फोटो को एडिट भी कर सकते हैं.

जब फोटो बन जाए तो पहले एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके अगले स्टेप्स में उसे सेव कर लें.

अब इस तरह वॉट्सएप पर लगाएं तिरंगे वाली फोटो

सबसे पहले वॉट्सएप को ओपन करें और फिर सेटिंग्स पर जाएं.

इसके बाद प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें.

अब कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करें और फिर गैलेरी से फोटो चुनें.

आखिरी स्टेप्स पर DONE ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ें.

