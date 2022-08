Tech Tips: खो गया है आपका iPhone या Android स्मार्टफोन? ऐसे करें ट्रेक, जानिए सबसे सिंपल तरीका

How to Track Lost Android Smartphone or Apple iPhone: स्मार्टफोन एक ऐसा गैजेट है जिसका इस्तमल लगभग हर कोई करता है और इसलिए हमारी हमारे फोन पर निर्भरता काफी बढ़ गई है. हमारे बैंक डिटेल्स, सभी पासवर्ड्स, कॉन्टैक्ट्स और कई सारी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें, सबकुछ हमारे स्मार्टफोन में होता है और ऐसे में, स्मार्टफोन का खो जाना बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है. फोन्स आजकल ऐसे कई फीचर्स के साथ आने लगे हैं जिनसे फोन खो जाए तो उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है लेकिन कई बार वो फीचर्स भी काम नहीं आते हैं. हम आपको आज एक बेहद आसान तरीका बताने जा रहे हैं जिसके तहत कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करके आप स्मार्टफोन को ट्रैक कर सकते हैं, फिर वो चाहे एक आईफोन (iPhone) हो या फिर एंड्रॉयड स्मार्टफोन (Android Smartphone) हो..

Smatrphone ट्रैक करने का यह है सबसे सिंलप तरीका

अगर आप सोच रहे हैं कि हम आपको ऐसा कौन सा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने स्मार्टफोन को फटाफट ट्रैक कर सकेंगे तो हम बता दें कि यहां CEIR पोर्टल की बात हो रही है. CEIR का फुल फॉर्म सेंट्रल इक्विप्मेन्ट आइडेंटिटी रजिस्टर (Central Equipment Identity Register) है. ये एक सरकारी पोर्टल है जिसे Department of Telecommunications ने सेटअप किया है और इससे आसानी से फोन को ट्रैक किया जा सकता है. इस वेबसाइट के जरिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, फोन को ट्रैक कर सकते हैं और सिम चेंज होने के बाद भी आप फोन के एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं.

बस फॉलो करें ये स्टेप्स

अगर आपका स्मार्टफोन खो गया है और आप उसे ट्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले CEIR की वेबसाइट पर जाएं और यहां दी 'ब्लॉक' ऑप्शन पर क्लिक करें. इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा जो आपका मोबाइल नंबर, IMEI नंबर, स्मार्टफोन का मॉडल और ऐसी दूसरी अहम इन्फॉर्मेशन मांगता है.

आपको बता दें कि इस वेबसाइट से फोन को ट्रैक करने के लिए आपके पास फोन का पुलिस कम्प्लेन्ट नंबर होना चाहिए जो एफआईआर फाइल करने पर मिलेगा. इस तरह, आप डिटेल्स डालकर अपने फोन को ट्रैक कर सकते हैं और एक्सेस ब्लॉक करके फोन के यूसेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं.

