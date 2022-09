iPhone 14 के लॉन्च होते ही घट गई iPhone 13 की कीमत! बिक रहा है इतने सस्ते में; नहीं होगा आंखों पर यकीन

iPhone 13 Price cut announced in India: Apple ने बुधवार को अपने Far Out इवेंट में नए iPhone 14 और iPhone 14 सीरीज की घोषणा की. नए iPhone मॉडल अपनी पिछली पीढ़ियों की तुलना में अधिक महंगे नहीं हैं, जो ग्लोबल इकॉनोमिक स्लोडाउन को देखते हुए राहत की बात है. नए iPhone 14 पर नजर गड़ाए हुए लोगों के लिए यह अच्छी खबर है, लेकिन जो लोग iPhone 13 खरीदने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए Apple ने कीमतों में कटौती की घोषणा की है. एक साल पुराने iPhone 13 की कीमत भारत में आधिकारिक तौर पर घटाकर 69,900 रुपये कर दी गई हैय यह लॉन्च कीमत से 10,000 रुपये कम है. थर्ड पार्टी रिसेलर्स ने iPhone 13 को कम से कम 65,000 रुपये में बेचा है.

10 हजार रुपये सस्ता हुआ iPhone 13

अमेजन और फ्लिपकार्ट पर त्योहारी सीजन की बिक्री के दौरान iPhone 13 पर छूट ज्यादातर अच्छी रही है, जिससे ग्राहकों को लॉन्च प्राइज से 15,000 रुपये कम में डिवाइस का स्वामित्व मिल गया है. इस बीच, Apple इंडिया में अपने ऑनलाइन स्टोर पर iPhone 13 को 79,900 रुपये की लॉन्च कीमत पर बेच रहा था. आधिकारिक छूट ऐप्पल स्टोर पर दिखाई देती है, जिसका अर्थ है कि अगर आप ऐप्पल स्टोर पसंद करते हैं तो अब आपको आईफोन 13 के लिए 10,000 रुपये कम देना होगा. लेकिन कई बेहतर डील हैं जिन्हें आप तुरंत पकड़ सकते हैं. इसके अलावा, आधिकारिक कटौती का मतलब यह भी होना चाहिए कि हम खरीदारी वेबसाइटों और Apple अधिकृत रिसेलर स्टोर पर iPhone 13 पर अधिक छूट देख सकते हैं.

iPhone 13, iPhone 13 mini price in India

iPhone 13 अब 69,900 रुपये से शुरू होता है, जबकि iPhone 13 मिनी अब 64,900 रुपये से शुरू होता है. यहां कीमतों की पूरी लिस्ट है:

iPhone 13 mini 128GB – Rs 64,900

iPhone 13 mini 256GB – Rs 74,900

iPhone 13 mini 512GB – Rs 94,900

iPhone 13 128GB – Rs 69,900

iPhone 13 256GB – Rs 79,900

iPhone 13 512GB – Rs 99,900

Apple ने भारत में iPhone 12 की कीमत में भी कटौती की है. IPhone 12 अब 59,900 रुपये से शुरू होता है, जबकि iPhone 12 मिनी को बंद कर दिया गया है. iPhone 12 मिनी की पहले की कीमत 64,900 रुपये थी जबकि iPhone 12 के लिए यह 69,900 रुपये थी. iPhone 12 को दो साल पहले iPhone 14 के समान कीमत पर लॉन्च किया गया था.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर