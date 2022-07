Amazon पर मची है लूटपाट! iPhone 13 पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट; कीमत सुन आप भी कहेंगे- चलो खरीद लेते हैं

Amazon Deal Of The Day: अमेजन (Amazon) डील ऑफ द डे में आज कई प्रोडक्ट्स पर धमाकेदार डिस्काउंट्स मिल रहे हैं. बता दें, Apple कुछ ही हफ्तों में iPhone 14 सीरीज को लॉन्च करने जा रहा है. इससे पहले iPhone 13 की कीमत में भारी कटौती देखने को मिल रही है. iPhone 14 के आने से पहले कई ऑनलाइन स्टोर्स iPhone 13 का स्टॉक खत्म करना चाहते हैं. ताकी नई सीरीज का धूमधाम से स्वागत किया जाए. Amazon डील ऑफ द डे में iPhone 13 को लिस्टेड किया गया है और फोन को काफी कम कीमत पर बेचा रहा है. फोन पर करीब 20 हजार की छूट मिल रही है. आइए बताते हैं iPhone 13 को कैसे सस्ते में खरीदा जा सकता है.

Amazon Deal Of The Day: iPhone 13 Offers And Discounts

iPhone 13 (128GB Storage) की लॉन्चिंग प्राइज 79,900 रुपये है, लेकिन अमेजन पर 72,990 रुपये में उपलब्ध है. यानी फोन पर अमेजन 6,910 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है. उसके बाद ऐसे डिस्काउंट्स भी हैं, जिससे फोन की कीमत बहुत कम हो जाएगी.

Amazon Deal Of The Day: iPhone 13 Exchange Offer

iPhone 13 पर 12,750 रुपये का एक्सचेंज ऑफर है. अगर आप पुराना स्मार्टफोन निकालते हैं तो इतना ऑफ मिल सकता है. लेकिन 12,750 रुपये का एक्सचेंज तभी मिलेगा, जब आपका पुराना फोन अच्छी कंडीशन में और मॉडल लेटेस्ट हो. अगर आप पूरा ऑफ पाने में कामयाब रहे तो फोन की कीमत 60,240 रुपये हो जाएगी. यानी फोन पर करीब 20 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है.

iPhone 14 होगा काफी महंगा

Apple सितंबर के आसपास iPhone 14 सीरीज स्मार्टफोन - iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max और iPhone 14 Pro Max लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है. BGR India के मुताबिक, बढ़ते घटक लागत और प्रो और गैर-प्रो iPhones को अलग करने के लिए Apple के दृढ़ संकल्प से iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max क्रमशः 1099 डॉलर (87,910 रुपये) और 1199 डॉलर (95,909 रुपये) तक बढ़ेंगे. ऐप्पल को आईफोन 13 मिनी को मैक्स वर्जन के साथ बदलने की भी उम्मीद है, जिससे कीमत में लगभग 300 डॉलर (23,997 रुपये) की बढ़ोतरी हो सकती है.

Apple iPhone 14 series Camera

MacRumors की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, एंट्री-लेवल iPhone 14 मॉडल में 12MP के चौड़े और अल्ट्रा-वाइड लेंस वाले रियर कैमरों का एक ही सेट रखने की उम्मीद है. हालांकि, इस साल के प्रो मॉडल में एक नया वाइड कैमरा मिलेगा जिसमें 48MP सेंसर होगा जो 8K रिजॉल्यूशन में वीडियो शूट करने में सक्षम होगा.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर