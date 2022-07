Apple के iPhone 14 को लेकर हुआ एक और बड़ा खुलासा! जानकर फैन्स बोले- 'ये कैसी नाइंसाफी है!'

Apple iPhone 14 Pro Models to only Get A16 Bionic Chip Processor: पिछले कई महीनों से ऐप्पल (Apple) के फ्लैगशिप स्मार्टफोन के आने वाले मॉडल, iPhone 14 को लेकर खबरें सामने आ रही हैं. आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के हिसाब से इस स्मार्टफोन सीरीज को 13 सितंबर को लॉन्च (iPhone 14 Launch Date) किया जाने वाला है और आधिकारिक तौर पर इस फोन को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. iPhone 14 सीरीज से जुड़े लेटेस्ट लीक ने फैन्स को कफी बड़ा झटका दिया है. ये सूचना iPhone 14 के मॉडल्स की कीमत (iPhone 14 Price) या लॉन्च डेट से नहीं जुड़ी हुई है बल्कि इसके एक अहम हार्डवेयर पार्ट के बारे में है. आइए जानते हैं कि ये पार्ट कौन सा है और इस सूचना में ऐसा क्या है कि फैन्स सुनकर दंग रह गए हैं..

iPhone 14 को लेकर हुआ एक और बड़ा खुलासा

जैसा कि हम जानते हैं, iPhone 14 के स्पेसिफिकेशन्स (iPhone 14 Specifications) और बाकी डिटेल्स को लेकर कई सारी खबरें आती रहती हैं. लेटेस्ट लीक एनलिस्ट Min-Chi Kuo की तरफ से आया है, जिनका यह कहना है कि iPhone 14 Series के सभी मॉडल्स ऐप्पल (Apple) के लेटेस्ट प्रोसेसर, यानी A16 बायोनिक चिप (Apple A16 Bionic Chip) से लैस नहीं होंगे.

iPhone 14 के इन मॉडल्स में मिलेगा लेटेस्ट प्रोसेसर

Min-Chi Kuo ने जो रिपोर्ट जारी की है उसका यह कहना है कि iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max, यानी सिर्फ iPhone 14 के प्रो मॉडल्स लेटेस्ट A16 बायोनिक चिप (A16 Bionic Chip) के साथ आएंगे. लेटेस्ट प्रोसेसर का फायदा उठाने के लिए आपको iPhone 14 के महंगे प्रो मॉडल्स में से एक लेना होगा. इस खबर से यह स्पष्ट हो जाता है कि iPhone 14 और iPhone 14 Max में ये चिप नहीं दी जाएगी, ये फोन्स iPhone 13 वाली A15 बायोनिक चिप (A15 Bionic Chip) का इस्तेमाल करेंगे.

Apple के इस कदम के पीछे का कारण

अगर आप सोच रहे हैं कि ऐप्पल (Apple) का ऐसा करने के पीछे क्या कारण हो सकता है तो आइए हम आपको इस बारे में सबकुछ बताते हैं. दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार ऐप्पल अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज में iPhone 14 और iPhone 14 Max की से ज्यादा iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max पर फोकस करने का सोच रहा है. प्रो मॉडल्स के सेल को वह बाकी दोनों मॉडल्स के बदले ज्यादा बूस्ट करना चाहते हैं और इसलिए ऐसा किया जा रहा है.

iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max में अलग क्या होगा..

आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स का यह कहना है कि इस बार iPhone 14 के प्रो मॉडल्स पिछली बार से काफी महंगे होने वाले हैं. साथ ही, कहा जा रहा है कि iPhone 14 Pro में इस बार मेन कैमरा 48MP का हो सकता है जो iPhone 13 Pro के कैमरे से 57 प्रतिशत ज्यादा बड़ा होगा. LiDAR सेंसर भी सिर्फ iPhone 14 के प्रो मॉडल्स में दिया जाने वाला है. इनके डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा जबकि iPhone 14 और iPhone 14 Max का डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.