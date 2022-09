iPhone 14 Launch Offers: 80 हजार रुपये वाले iPhone 14 पर मिलेगा इतना Cashback, आप भी कहेंगे- OMG! इतना सस्ता

iPhone 14 Price List And Offers: भारत सहित कई बाजारों में Apple iPhone 14 सीरीज की घोषणा की गई है. लाइनअप के चार मॉडल हैं: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max. फोन की कीमत को ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है. लेकिन आम लोगों के लिए इसकी कीमत काफी ज्यादा है. आइए जानते हैं चारों मॉडल्स पर क्या ऑफर्स मिल रहे हैं और इसको कितना सस्ते में खरीदा जा सकता है...

iPhone 14 And iPhone 14 Plus Price In India

भारतीय ग्राहक iPhone 14 के 128GB वेरिएंट को 79,900 रुपये, 256GB वेरिएंट को 89,900 रुपये में और 512GB वेरिएंट को 1,09,900 रुपये में खरीद सकते हैं. iPhone 14 Plus को 89,900 रुपये में खरीद सकते हैं. आईफोन 14 की बिक्री 16 सितंबर से शुरू होगी, जबकि आईफोन 14 प्लस की बिक्री 7 अक्टूबर से होगी.

iPhone 14 Pro And iphone 14 Pro Max Price In India

iPhone 14 Pro 128GB वेरिएंट की कीमत 1,29,900 रुपये, 256GB वेरिएंट की कीमत 139,900 रुपये, 512GB वेरिएंट की कीमत 159,900 रुपये और 1TB वेरिएंट की कीमत 179,900 रुपये है. पिछले साल के iPhone 13 Pro से 10,000 रुपये ज्यादा है. IPhone 14 प्रो मैक्स 1,39,900 रुपये से शुरू होता है जो कि 2021 से iPhone 13 प्रो मैक्स से 10,000 रुपये अधिक है. 256GB वेरिएंट की कीमत 149,900 रुपये, 512GB वेरिएंट की कीमत 169,900 रुपये और 1TB वेरिएंट की कीमत 189,900 रुपये है. बिक्री 16 सितंबर से शुरू होती है और प्री-ऑर्डर आज से कर सकते हैं.

iPhone 14 series launch offers

54,900 रुपये से अधिक के ऑर्डर पर, Apple.com Apple प्रोडक्ट्स की खरीद पर 6,000 रुपये तक का 5% तत्काल कैशबैक दे रहा है. यही ऑफर iPhone 14 लाइनअप पर भी लागू होता है. ग्राहक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से iPhone 14 लाइन खरीद सकते हैं और 3 या 6 महीने के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर सकते हैं.

ऐप्पल उन खरीदारों के लिए 2,200 रुपये से 58,730 रुपये का क्रेडिट दे रहा है, जो ट्रेड-इन के माध्यम से आईफोन 14/14 प्लस / 14 प्रो / 14 प्रो मैक्स खरीदना चाहते हैं. आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदने वाले ग्राहकों को नए सब्सक्रिप्शन के साथ तीन महीने का ऐप्पल आर्केड मिलेगा.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर