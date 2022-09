iPhone 14 Price In India: हो गया खुलासा! भारत में इतनी होगी आईफोन 14 की कीमत, सुनकर झूम उठे फैन्स

iPhone 14 Launch in India, Apple September Event 2022 Live, Apple iphone 14 Launch Event Live, September 7: Apple का सितंबर ईवेंट खत्म हो गया है, जहां उसने अपनी प्रतिष्ठित iPhone 14 सीरीज के साथ-साथ एक नई वॉच सीरीज 8 और अगली पीढ़ी के AirPods Pro का खुलासा किया. IPhone 14 प्रो एक डायनेमिक आईलैंड नॉच को स्पोर्ट करता है, जो आपके द्वारा की जा रही एक्टिविटी या आपके द्वारा खोले गए ऐप के आधार पर बदल जाएगा. उदाहरण के लिए, जब म्यूजिक ऐप ओपन होगा तो नॉच एक अलग तरह का एनिमेशन दिखाएगा. IPhone 14 Pro में 48MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है. बिक्री 16 सितंबर से शुरू हो रही है. इस बीच, iPhone 14 और iPhone 14 Plus पुराने A15 बायोनिक चिपसेट के साथ जारी हैं, लेकिन Apple कैमरे में सुधार कर रहा है, क्रैश डिटेक्शन जैसी सुरक्षा सुविधाओं को जोड़ रहा है. यह iPhone 14 सीरीज के यूएस मॉडल से सिम ट्रे को भी हटा रहा है. भारत में आईफोन 14 सीरीज की कीमत कितनी होगी. इसका खुलासा भी हो गया है. आइए जानते हैं...

iPhone 14 And iPhone 14 Plus Price In India

भारतीय ग्राहक iPhone 14 को 79,900 रुपये में और iPhone 14 Plus को 89,900 रुपये में खरीद सकते हैं. आईफोन 14 की बिक्री 16 सितंबर से शुरू होगी, जबकि आईफोन 14 प्लस की बिक्री 7 अक्टूबर से होगी.

iPhone 14 Pro And iphone 14 Pro Max Price In India

iPhone 14 Pro की कीमत 1,29,900 रुपये से शुरू होती है जो पिछले साल के iPhone 13 Pro से 10,000 रुपये ज्यादा है. IPhone 14 प्रो मैक्स 1,39,900 रुपये से शुरू होता है जो कि 2021 से iPhone 13 प्रो मैक्स से 10,000 रुपये अधिक है. बिक्री 16 सितंबर से शुरू होती है और प्री-ऑर्डर आज से कर सकते हैं.

AirPods Pro Price In India

AirPods Pro (दूसरी पीढ़ी) भारत में 26,900 रुपये में उपलब्ध होगा. वे सितंबर 9 से प्री-ऑर्डर के लिए जाएगा. उपलब्धता 23 सितंबर से है.

Apple Watch Series 8 Price In India

भारत में वॉच सीरीज 8 की कीमत 45,900 रुपये होगी. वॉच एसई 2, 29,900 रुपये से शुरू होगी.

