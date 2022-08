Jio 5G Service: 15 अगस्त को लॉन्च होगी कंपनी की 5G सर्विस, आजादी का जश्न होगा दोगुना

jio launching 5G service very soon in india: भारत में काफी समय से 5जी सर्विस लॉन्च करने को लेकर चर्चा हो रही थी और इसे अगले साल लांच किया जाना था. आपको बता दें कि भारत के सबसे पॉपुलर नेटवर्क यानी Jio ने अब अपनी 5जी सर्विस मार्केट में लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. खास बात यह है कि इस सर्विस को जिस दिन मार्केट में उतारा जा रहा है वह पूरे भारत के लिए बेहद ही खास है, और इस दिन 5G सर्विस लॉन्च करके कंपनी भारतीय ग्राहकों को एक खास संदेश भी देना चाहती है. आज हम आपको इस खबर में ये भी बताएंगे कि आखिर किस तरह से 5G सर्विस बेहतर होगी।

इस दिन भारत में 5G सर्विस लॉन्च करेगा Jio

आपको बता दें कि भारत में जियो आगामी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉन्च करने जा रहा है यह दिन भारतीयों के लिए बेहद ही खास है आपको बता दें कि इस साल हमारा देश 75 वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है ऐसे में आजादी के जश्न को दोगुना करने के लिए कंपनी भारतीय ग्राहकों के लिए 5जी सर्विस लॉन्च करने जा रही है आपको बता दें कि यह सर्विस 5G स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस ऑफर करेगा फिर चाहे वह इंटरनेट स्पीड हो या फिर कॉलिंग हो दोनों ही पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगी और ग्राहकों को वह एक्सपीरियंस मिलेगा जो इससे पहले कभी नहीं मिला था

एयरटेल भी कर चुका है ऐलान

हाल ही में Airtel ने भी अगस्त महीने के आखिर तक 5G सर्विस की शुरू करने की बात कही है. ऐसे में Jio को टक्कर देने के लिए एयरटेल ने भी तयारी पूरी कर रखी है. इस हफ्ते की शुरुआत में, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने बताया था कि वो पूरे भारत में 5G रोलआउट के साथ 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाएंगे."

ग्राहकों को मिलेंगे तगड़े बेनिफिट्स

5G सर्विस शुरू होने के साथ ग्राहकों को बिना रुकावट वाली सुपरफास्ट इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगी जो पहले से काफी बेहतर होने वाली है. इससे शिक्षा, कृषि, हेल्थ जैसे बड़े सेक्टर्स को काफी लाभ पहुंचने वाला है. आपको बता दें कि पहले आपको कॉलिंग के दौरान जो भी समस्याएं आती थीं वो अब पहले जैसी नहीं रहने वाले हैं. दरअसल 5G सर्विस के साथ ही कॉलिंग में होने वाली सभी तरह की दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी और यूजर्स को एक बेहतरीन अनुभव मिलेगा.आपातकालीन प्रतिक्रिया से लेकर वैश्विक भुगतान से लेकर नेक्ट्स लेवल गेमिंग और मनोरंजन तक, संभावनाएं इस सर्विस के साथ असीमित हैं.

