LastPass Hacked: दुनिया का सबसे बड़ा पासवर्ड मैनेजर प्लेटफॉर्म LastPass नहीं है सेफ! हैकर्स ने ऐसे लगाई सेंध

World Most Popular Password Manager Claims It was Hacked: दुनिया भर में लोगों के पासवर्ड को सिक्योर और मैनेज करने वाला प्लेटफॉर्म LastPass खुद सिक्योर नहीं है. कंपनी ने बताया है कि एक हैकर ने हाल ही में उनके सिस्टम में घुसपैठ करने के बाद सोर्स कोड और कई अन्य गोपनीय जानकारियां चुरा लीं. बता दें कि 33 मिलियन से अधिक लोग LastPass को यूज करते हैं. एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, कंपनी को नहीं लगता कि किसी भी यूजर के पासवर्ड तक हैकर्स पहुंच पाया है, ऐसे में यूजर्स को अपने अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए किसी भी तरह के एक्शन की जरूरत नहीं है.

एक स्पेशल सॉफ्टवेयर सेक्शन को बनाया निशाना

एक जांच में पता चला कि एक बाहरी शख्स ने कंपनी के डेवलपर एनवायरनमेंट का एक्सेस हासिल कर लिया, जिसका इस्तेमाल लास्टपास के प्रोडक्ट बनाने और प्रोडक्ट को बनाए रखने के लिए सिर्फ कंपनी स्टाफ द्वारा किया जाता है. यह एक सॉफ्टवेयर है. ब्लूमबर्ग के अनुसार, जिस सेक्शन पर हैकर्स ने अटैक किया, उस सेक्शन में नेटफ्लिक्स, जीमेल सहित अन्य कंपनियों के यूजर्स के अकाउंट के पासवर्ड को बनाने और उन्हें मैनेज करने का काम होता है. साइबर सिक्योरिटी ब्लॉग ब्लीपिंग कंप्यूटर के मुताबिक, उसने दो हफ्ते पहले हैक के बारे में लास्टपास से सवाल किया था. इस पर लास्टपास की तरफ से मिले तुरंत जवाब ने साइबर सुरक्षा फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर को प्रभावित किया.

कंपनी का दावा, अभी पासवर्ड सुरक्षित

रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना के बाद कंपनी आकलन में लगी है कि इससे किस हद तक नुकसान पहुंचा है, लेकिन रिपोर्ट आने में काफी समय लग सकता है. ऐसे में कई लोग परेशान हैं. वहीं कंपनी का कहना है कि अभी यह ग्राहकों को प्रभावित नहीं कर रहा है.” सोशल मीडिया पर, यह संदेह जताया जा रहा था कि स्रोत कोड और गोपनीय सामग्री चोरी करने के बाद, हैकर्स पासवर्ड को पासवर्ड वॉल्ट में प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं. वहीं साइबर एक्सपर्ट लिस्का ने इस संदेह को खारिज करते हुए बताया कि "यह संभावना नहीं है कि सोर्स कोड की चोरी से अपराधियों की पहुंच ग्राहकों के पासवर्ड तक हो पाएगी."

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर