Monkeypox से सावधान! बचने के लिए तुरंत डाउनलोड करें ये App; जानिए कैसे फैलता है और कैसे बचाएगा

Monkeypox in India: भारत में मंकीपॉक्स (Monkeypox) के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे लोगों के जेहन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या मंकीपॉक्स के बड़े स्तर पर फैलने का खतरा है. दिल्ली में भी एक मरीज में इसकी पुष्टि हुई है. मरीज 34 वर्षीय एक व्यक्ति है जिसका विदेश यात्रा का कोई इतिहास नहीं था. ऐसी खबरों ने World Health Organization (WHO) की भी चिंता बढ़ा दी है. Monkeypox को लेकर WHO ने लोगों को चेतावनी दी है. आज हम आपको ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपके इसके लक्षण के बारे में पता चलेगा और सारी जानकारी मिलेगी...

Monkeypox से बचने के लिए आप WHO की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. यहां आपको Monkeypox को लेकर सारी जानकारी मिलेगी. ऐप से आपको लोकेशन के साथ Monkeypox के मरीजों के बारे में पता चलेगा. इस ऐप में बचने के तरीकों के बारे में भी बताया गया है.

Monkeypox virus in India: क्या है मंकीपॉक्स?

आपको बता दें कि मंकीपॉक्स एक जूनोटिक डिजीज है, जो कि लगभग चिकनपॉक्स की तरह होती है. लेकिन यह चिकनपॉक्स नहीं होती है. अगर आप मंकीपॉक्स की पहचान करना चाहते हैं, तो मंकीपॉक्स के लक्षणों के बारे में जरूर जानकारी लें.

Monkeypox Symptoms: मंकीपॉक्स वायरस के खतरनाक लक्षण

सीडीसी के मुताबिक, मंकीपॉक्स वायरस के लक्षण चिकनपॉक्स की तरह ही होते हैं. लेकिन यह हल्के होते हैं. आइए मंकीपॉक्स के लक्षण जानते हैं. जैसे-

- बुखार

- सिरदर्द

- लिंफ नोड्स में सूजन

- मसल्स में दर्द और कमर दर्द

- ठंड लगना

- अत्यधिक थकान

- चेहरे, मुंह के अंदर, हाथ-पैर, छाती, जननांग, मलद्वार आदि जगहों पर पिंपल या छाले की तरह दिखने वाला रैशेज, आदि

Monkeypox Virus Prevention: मंकीपॉक्स वायरस से बचने के टिप्स

- जिस व्यक्ति पर मंकीपॉक्स जैसा रैशेज दिख रहा हो, उससे नजदीकी या स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ना बनाएं.

- जिस व्यक्ति में मंकीपॉक्स के लक्षण दिख रहे हों, उसकी चादर, तौलिया या कपड़ों जैसी पर्सनल चीजें ना छुएं.

- अपने हाथों को साबुन व पानी से धोएं या एल्कोहॉल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें.

- अगर आप के अंदर मंकीपॉक्स के लक्षण दिख रहे हैं, तो घर पर रहें.

- अपने पालतू जानवरों से भी दूरी बनाकर रखें.