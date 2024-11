Netflix Down: नेटफ्लिक्स हुआ डाउन, अमेरिका और भारत में हजारों यूजर्स परेशान

Netflix Outage: फेमस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स इस समय बड़ी दिक्कत का सामना कर रही है. नेटफ्लिक्स डाउन हो गया है. अमेरिका और भारत में हजारों यूजर्स को नेटफ्लिक्स चलाने में परेशानी हो रही है. ये दिक्कत माइक टायसन और जेक पॉल के बीच होने वाले बॉक्सिंग मैच से ठीक पहले आई है.

प्रॉब्लम हर जगह नहीं

Downdetector.com नाम की एक वेबसाइट जो ऑनलाइन सर्विस की दिक्कतों को ट्रैक करती है, उसके मुताबिक लगभग 14 हजार यूजर्स को नेटफ्लिक्स चलाने में परेशानी हो रही है. यह प्रॉब्लम हर जगह नहीं है, कुछ यूजर्स नेटफ्लिक्स चला पा रहे हैं. लेकिन कई इलाकों में यूजर्स को नेटफ्लिक्स चलाने में दिक्कत आ रही है. अभी ये साफ नहीं है कि ये दिक्कत किस वजह से आई है और नेटफ्लिक्स ने भी अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

ऐप को लेकर दिक्कतें

Downdetector.com के मुताबिक दिक्कत सबसे ज्यादा होने पर करीब 13,895 रिपोर्ट्स दर्ज की गई थीं. अभी ये आंकड़ा घटकर 5,100 के करीब पहुंच गया है. ज्यादातर यूजर्स लगभग 86% को वीडियो स्ट्रीमिंग में दिक्कत हो रही है. करीब 10% यूजर्स को सर्वर से कनेक्ट होने में दिक्कत है और 4% यूजर्स को लॉग इन करने में परेशानी हो रही है.

यह भी पढ़ें - Google का Gemini AI होगा और भी ज्यादा बेहतर, यूजर्स को मिलेगी यह सुविधा, जानें फायदा

भारत में भी ये दिक्कत आई है. 9.30 बजे तक 1,200 से ज्यादा रिपोर्ट्स दर्ज की गई थीं. इनमें से ज्यादातर रिपोर्ट्स (84%) वीडियो स्ट्रीमिंग में दिक्कत की थीं. बाकी (10%) रिपोर्ट्स ऐप और (8%) वेबसाइट से जुड़ी थीं.

यह भी पढ़ें - WhatsApp पर आए ऐसा शादी का कार्ड तो मत करना डाउनलोड करने की गलती, फोन हो जाएगा हैक

सोशल मीडिया पर यूजर्स परेशान

परेशान यूजर्स सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी बता रहे हैं और इस दिक्कत के बारे में जानकारी मांग रहे हैं. बहुत से लोग एरर मैसेज आने और कंटेंट स्ट्रीम न होने की बात कर रहे हैं.

If Netflix doesnt fix this buffering issue, this will go down as one of the biggest fails in all of tvstreaming history PaulTyson

Uh oh netflix. Live streaming keeps freezing up. Someone’s going to get fired for not being prepared for the traffic overload. Better get it fixed before the real fight starts. Could be bad. TysonPaul netflixdown twittercom/1KqHwt2RVT

Neezy Nammonaut November 16 2024