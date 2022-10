आशिक बनाने आ रहा Nokia का तगड़ी बैटरी वाला Smartphone, डिजाइन देख कहेंगे- जी करे देखता ही रहूं...

Nokia G11 Plus India Launch: HMD Global ने कुछ महीने पहले कई ग्लोबल मार्केट्स में बजट-ऑरिएंटेड Nokia G11 Plus लॉन्च किया था. अब, ब्रांड ने लॉन्च की तारीख बताए बिना भारतीय बाजार के लिए डिवाइस को टीज किया है. कंपनी ने टीजर को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर "से नो टू पॉप-अप्स" टैगलाइन के साथ पोस्ट किया. ब्रांड ने आगे कैप्शन में विस्तार से बताया, यह दर्शाता है कि उनका डिवाइस किसी भी ब्लोटवेयर, विज्ञापन आदि के साथ नहीं आएगा, जो आमतौर पर बजट-कैटेगरी के स्मार्टफोन पर देखा जाता है. आइए जानते हैं Nokia G11 Plus की कीमत और फीचर्स...

Nokia G11 Plus Specifications

चूंकि डिवाइस पहले से ही अन्य बाजारों में उपलब्ध है, हम इसके सभी फीचर्स के बारे में जानते हैं. इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट LCD डिस्प्ले है जिसका माप 6.5 इंच है और इसमें HD+ रिजॉल्यूशन है. डिस्प्ले पैनल में वॉटरड्रॉप नॉच और 180Hz का टच सैंपलिंग रेट है. Nokia G11 Plus में ऑक्टा-कोर UniSoC T606 प्रोसेसर के साथ माली G57 GPU है. इसमें 4GB LPDDR4X रैम और 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज है. डिवाइस स्टॉक एंड्रॉइड 12 चलाता है और भविष्य में दो एंड्रॉइड अपडेट प्राप्त करेगा, एंड्रॉइड 13 और एंड्रॉइड 14.

Nokia G11 Plus Camera

Nokia G11 Plus में डुअल-रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP का प्राइमरी शूटर और 2MP का सेकेंडरी शूटर है। इसके फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा है.

Nokia G11 Plus Battery

स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी द्वारा संचालित है और टाइप-सी पोर्ट के माध्यम से चार्ज होता है. इसमें 18W की फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी है. अन्य विशेषताओं में एक साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक 3.5 mm ऑडियो जैक और OZO ऑडियो समर्थन शामिल हैं.

