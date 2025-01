भारत में कल लॉन्च होंगे OnePlus 13 और OnePlus 13R, जानें इसमें क्या कुछ मिल सकता है खास

OnePlus 13 Series Specifications: वनप्लस भारत में अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 13 लॉन्च करने जा रहा है. इसके साथ ही कंपनी अपना प्रीमियम स्मार्टफोन OnePlus 13R भी लॉन्च करेगी. कंपनी कल यानी 7 जनवरी को एक लॉन्च इवेंट का आयोजन करने वाली है, जहां इन दोनों फोन्स को लॉन्च किया जाएगा. इन दोनों फोन्स के साथ ही कंपनी OnePlus Buds Pro 3 और लेटेस्ट OnePlus Watch 3 को भी लॉन्च कर सकती है. आइए आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं.

Its time to experience unmatched speed, refined craftsmanship, and effortless innovation. Inspired by the Never Settle spirit, get ready to meet the all new OnePlus13 Series on January 7 2025

