Oppo A78 5G कम कीमत वाला सबसे बढ़िया 5G फोन? सबकुछ ठीक है लेकिन...

Oppo A78 5G Review After Using For 2 Weeks: ओप्पो (Oppo) ने हाल ही में अपना नया 5जी डिवाइस- Oppo A78 5G लॉन्च किया है. इस किफायती प्राइस प्वाइंट (18,999 रुपये) पर लाया गया है लेकिन क्या यह आपके लिए कम कीमत पर सबसे बढ़िया 5G फोन है? इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है लेकिन इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किसी किफायती से 5जी फोन से क्या-क्या उम्मीदें हैं. खैर, हमने Oppo A78 5G को करीब दो सप्ताह इस्तेमाल किया है. चलिए, आपके साथ अपना अनुभव साझा करते हैं.

लुक और डिजाइन

Oppo A78 5G को सिर्फ दो कलर ऑप्शन- ग्लोइंग ब्लू और ग्लोइंग ब्लैक कलर में पेश किया गया है. हमारे पास ग्लोइंग ब्लू कलर का फोन था. फोन काफी प्रीमियम लगता है. इसका डिजाइन इस बात की झलक को उजागर नहीं होने देता कि यह एक किफायती फोन है. इसकी बॉडी मेटल जैसे लगती जरूर है लेकिन यह हाई क्वालिटी प्लास्टिक की ही है. इसमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है. दोनों कैमरा मॉड्यूल काफी बड़े हैं और अलग-अलग हैं. यह बैक साइड पर दिए गए लाइट्स पैटर्न के साथ अच्छा मेल खाते हैं और फोन को एक बेहतर लुक देते हैं.

फोन थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन इसके बावजूद काफी हैंडी है. बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है. फोन के राइट साइड में दिए गए पावर बटन पर ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, मुझे व्यक्ति गत तौर पर बहुत अच्छा नहीं लगता है. हालांकि, यह काफी सब्जेक्टिव चीज है, कुछ लोगों को यह अच्छा लग सकता है. मुझे इसीलिए ज्यादा खास नहीं लगता क्योंकि कई बार जब फोन आपके हाथ में होता है, तो पावर बटन के ऊपर हाथ टच होता है, जिससे वह वाइब्रेट करता है क्योंकि उसे मैचिंग फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है.

स्क्रीन और प्रोसेसर

Oppo A78 5G में 6.5 इंच की एचडी प्लस LCD डिस्प्ले है. इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट, 480 निट्स ब्राइटनेस और 96 प्रतिशत कलर गैमट मिलती है. इसमें 1612x720 पिक्सल रिजॉल्यूशन और 269 पीपीआई सपोर्ट मिलता है. यहां फोन से 120Hz रिफ्रेश रेट और थोड़ी ज्यादा ब्राइटनेस की उम्मीद की जा सकती थी लेकिन ऐसा नहीं है. इसमें ऑक्टा कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 5G प्रोसेसर और Mali-G57 MC2 जीपीयू मिलता है. इसके प्रोसेसर को बहुत ज्यादा खास और नया नहीं कहा जा सकता है लेकिन प्राइस प्वाइट के साथ यह जस्टिफाई नजर आता है.

इसे सिर्फ 8 जीबी LPDDR4x रैम और 128 जीबी UFS 2.2 स्टोरेज के साथ ही लाया गया है, कोई अन्य ऑप्शन नहीं मिलता है. हालांकि, अच्छी बात यह है कि आप फोन में माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट की मदद से स्टोरेज बढ़ा सकते हैं. इसके साथ ही, इसमें एक्सटेंडेड रैम फीचर्स भी मिलता है, जिससे आप रैम को और 8 जीबी तक बढ़ा सकते हैं. इसके लिए आप अपने फोन की खाली पड़ी स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें एंड्रॉयड 13 बेस्ड ColorOS 13 मिलता है, जो वैसा ही है, जैसा कंपनी के अन्य बजट फोन में देखा गया है.

बैटरी और चार्जिंग

इस फोन का बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग हमें पसंद आई. आप आधा घंटे की चार्जिंग के साथ भी पूरा दिन निकाल सकते हैं. इसमें 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो अच्छा परफॉर्म करती है. हमने इस फोन को सिंगल फुल चार्ज करने पर दो दिन तक भी इस्तेमाल किया है.

हालांकि, फोन को इस्तेमाल कितना किया जा रहा है, उस पर बैटरी बैकअप निर्भर करता है. हमने फोन को सामान्य कॉल करने, कॉल रिसीव करने और थोड़ी बहुत जरूरत के हिसाब से इंटरनेट सर्फिंग के लिए इस्तेमाल किया. यह करीब एक घंटे में फुल चार्ज हो जाता है.

कैमरा (फोटो और वीडियो क्वालिटी)

Oppo A78 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है लेकिन हमने यह कहना पड़ेगा कि 18 से 20 हजार रुपये की रेंज में इससे बेहतर कैमरे वाले अन्य कई फोन है. इसमें f/1.8 अपर्चर वाला 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल माइक्रो लैंस कैमरा है लेकिन वाइड एंगल कैमरा देना कंपनी भूल ही गई जबकि 2 मेगापिक्सल माइक्रो लैंस कैमरा का प्रैक्टिकल लाइफ में उतना इस्तेमाल नहीं हैं, जितना कि वाइड एंगल कैमरा का होगा.

फ्रंट में 8 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है. यह मजाक जैसा ही लगता है. इससे आप सेल्फी और वीडियो कॉल के नाम पर खुद को बहका ही सकते हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते है. यहां कंपनी को सोचना चाहिए था क्योंकि 19 हजार रुपये इतने भी कम नहीं होते कि इंसान थोड़ी बेहतर फोटो और वीडियो की उम्मीद भी न कर सके. डे लाइट या अच्छी लाइट में कैमरा सही परफॉर्म करता है. एआई पोर्ट्रेट रिटचिंग फीचर की मदद आप बेहतर पोर्ट्रेट फोटो ले सकते हैं.

रियर कैमरे के साथ कई फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे- नाइट वीडियो और फोटो, पोर्ट्रेट, एक्स्ट्रा एचडी, पैनोरमा, टाइम-लैप्स, स्लो-मोशन आदि लेकिन खेल फिर से पिक्चर क्वालिटी पर आकर बिगड़ जाता है. दोनों कैमरे 30fps फुल-एचडी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं.



