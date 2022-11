जेब से फोन निकालने की जरूरत नहीं! ये 2 हजार रुपये वाली Smartwatch करेगी सारा काम; फुल चार्ज में चलेगी हफ्ते भर

Fire Boltt Launch Ninja Call Pro Plus: स्मार्टफोन की तरह स्मार्टवॉच भी हमारी लाइफ का अहम हिस्सा बन गई है. डायल वाली घड़ी को छोड़ अब लोग स्मार्टवॉच की तरफ जा रहे हैं. यह यूजर को फिट और कई तरह के काम में मदद करती है. शुरुआत में स्मार्टवॉच काफी महंगी आती थीं. लेकिन अब 2 हजार रुपये के अंदर हर फीचर्स से लैस वॉच मिल जाएगी. Fire Boltt ने अब भारतीय बाजार में नई वॉच लॉन्च की है, जिसका नाम Fire Boltt Ninja Call Pro Plus है. यह बड़ी स्क्रीन और कॉलिंग फीचर के साथ आती है. यह वॉच मार्केट में मौजूद नॉयस, बोट और रियलमी की स्मार्टवॉच को टक्कर देगी. आइए जानते हैं Fire Boltt Ninja Call Pro Plus की कीमत और फीचर्स...

Fire Boltt Ninja Call Pro Plus Price In India

Fire Boltt Ninja Call Pro Plus की कीमत भारत में सिर्फ 1,999 रुपये है. वॉच कुल 5 कलर (नेवी ब्लू, पिंक, गोल्ड, ग्रे और ब्लैक) में आती है. Ninja Call Pro Plus को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से खरीदा जा सकता है.

Fire Boltt Ninja Call Pro Plus Specifications

Fire Boltt Ninja Call Pro Plus में स्क्वेयर डायल मिलता है, जिसमें 240 x 284 पिक्सल के रिजॉल्यूशन वाला 1.83 इंच का डिस्प्ले है. यह कस्टमाइज्ड वॉच फेस ऑफर करता है और 5 मीटर अंदर तक पानी में सरवाइव कर सकती है. हेल्थ की बात करें तो Fire Boltt Ninja Call Pro Plus हार्ट-रेट मॉनिटर, स्लीप ट्रेकर, SPO2 सेंसर और फीमेल हेल्थ केयर से लैस है. वॉच सेडेंटरी और हाइड्रेशन रिमाइंडर्स के साथ आती है. Ninja Call Pro Plus में बास्केटबॉल, फुटबॉल, ट्रैकिंग, टेनिस सहित 100 से ज्यादा गेम मोड सपोर्ट है.

Fire Boltt Ninja Call Pro Plus Features

Fire Boltt Ninja Call Pro Plus में इन-बिल्ट माइक और स्पीकर मिलता है. वॉच के अंदर की बात करें तो वॉच में क्विक डायलपैड, कॉल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट सिंकिंग फीचर्स है. वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट भी है, जो काम को और आसान कर देती है. वॉच में वेदर अपडेट्स, कैमरा-म्यूजिक कंट्रोल, नोटिफिकेशन डिस्प्ले जैसे कई फीचर्स मिल जाएंगे. यही नहीं स्मार्टवॉच में तीन इन-बिल्ट गेम्स (2048, Thunder Battleship और Young Bird) भी मिलते हैं. बैटरी की बात करें तो फुल चार्ज करने पर वॉच आराम से 6 दिन तक चलेगी.

