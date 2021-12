सभी की हवा टाइट करने आ रही Titan की Smartwatch! पहली तस्वीर ने लोगों को बनाया दीवाना, बोले- 'मस्त है...'

नई दिल्ली. प्रीमियम भारतीय घड़ी निर्माता टाइटन (Titan) भारत में तेजी से बढ़ते स्मार्ट वियरेबल्स मार्केट का लाभ उठाने के लिए कमर कसता दिख रहा है. जाने माने टिपस्टर मुकुल शर्मा के एक ट्वीट के मुताबिक, टाइटन एक नई स्मार्टवॉच पर काम कर रहा है, जिसके बारे में काफी समय से अफवाह उड़ी है. डिवाइस का नाम और लॉन्च टाइमलाइन अभी भी अज्ञात है, लेकिन पहली तस्वीर ने लोगों को दीवाना बना दिया है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

[Exclusive] I can now confirm that Titan's long rumoured smartwatch is soon launching in India. My source has also sent me an image of the same.

Here's your first look of the watch.

Feel free to retweet

And credits will be highly appreciated.#TitanSmartLaunch pic.twitter.com/7nGiczgci4

— Mukul Sharma (@stufflistings) December 11, 2021