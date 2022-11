Twitter Blue Subscription: ट्विटर ब्लू टिक के लिए 8 डॉलर वाली स्कीम इन देशों में हुई शुरू, एलन मस्क ने किया ऐलान

Twitter Blue Service: ट्विटर (Twitter) ने ब्लू टिक के लिए 8 डॉलर प्रति माह के रेट से सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू कर दी है. माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने 8 डॉलर प्रति माह की दर से सब्सक्रिप्शन सेवा 5 देशों में शुरू की है, इसका भुगतान अब ब्लू टिक वाले अकाउंट्स को करना होगा. ट्विटर टेकओवर के बाद एलन मस्क (Elon Musk) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ब्लू टिक सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं जिसकी कड़ी में यह बदलाव हुआ है.

बड़ी हस्तियों की तरह पा सकते हैं ब्लू टिक

एप्पल आईओएस के लिए ट्विटर ने कहा कि वैसे यूजर्स जो ‘अब नया अकाउंट बनाएंगे’ वे अपने नाम के साथ ब्लू टिक पा सकेंगे जैसा कि प्रमुख हस्तियों, कंपनियों और नेताओं के खाते में अबतक होता था.

इन देशों में शुरू हुई 'ट्विटर ब्लू' सर्विस

बता दें कि ट्विटर (Twitter) ने लेटेस्ट अपडेट के साथ iOS पर 8 डॉलर प्रति माह की सदस्यता सेवा 'ट्विटर ब्लू' शुरू कर दी है. सत्यापन के साथ 'ट्विटर ब्लू' वर्तमान में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम में आईओएस पर उपलब्ध है.

'Twitter Blue' with verification is currently available on iOS in the United States, Canada, Australia, New Zealand, and the United Kingdom.

— ANI (@ANI) November 5, 2022