Twitter Headquarters Photos Viral: Twitter के हेडक्वार्टर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एलन मस्क ने कुछ ऑफिस स्पेस को बेडरूम में तब्दील कर दिया है. यह तस्वीरें सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर की हैं. ऐसा बताया जा रहा है कि यह उन कर्मचारियों के लिए है, जो 'हार्डकोर' वर्क एथिक के तहत काम कर रहे हैं. तस्वीरें देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए हैं. सैन फ्रांसिस्को डिपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग इंस्पेक्शन (San Francisco Department of Building Inspection) भी तस्वीरें देखकर हरकत में आ गया और जांच शुरू कर दी है. क्योंकि यह बिल्डिंग कमर्शियली यूज के लिए रजिस्टर है.

Musk ने ऑफिस को बना डाला बेडरूम

BBC को रूम की अंदर की तस्वीरें मिली हैं. उन्होंने ट्विटर के जरिए बताया कि यह तस्वीरें जेम्स क्लेटन ने शेयर की हैं. तस्वीर में बीच में बेड, फ्यूटन काउच, चादर, तकिए और सोफे नजर आ रहे हैं. जेम्स क्लेटन ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, 'बीबीसी ने ट्विटर के अंदर की तस्वीरें प्राप्त की हैं. कर्मचारियों के सोने के लिए ऑफिस स्पेस को बेडरूम में बदल दिया गया है. द सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को इसकी जांच कर रहा है, क्योंकि यह कमर्शियल बिल्डिंग है.'

NEW: The BBC has obtained pictures of inside Twitter - rooms that have been converted into bedrooms - for staff to sleep in.

The city of San Francisco is investigating as it's a commercial building. pic.twitter.com/Y4vKxZXQhB

— James Clayton (@JamesClayton5) December 7, 2022