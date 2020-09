ट्विटर पर देर रात हुए कई एकाउंट एक साथ लॉक, सुबह तक सही करने में जुटी रही सपोर्ट टीम

नई दिल्ली: विश्व के सबसे चर्चित सोशल मीडिया ट्विटर (Twitter) आज सुबह कई उपयोगकर्ताओं के एकाउंट अपने आप लॉक हो गए ,जबकि इन लॉक्ड एकाउंट से ऐसा कोई ट्वीट पोस्ट नहीं किया गया था जिससे ट्विटर के कंटेंट और डाटा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन होता हो. इसके साथ ही कई यूजर्स के ट्वीट्स काफी देर बाद ट्विटर पर पोस्ट हो पा रहे थे या ट्वीट टाइम लाइन पर जल्दी से दिखाई नहीं दे रहे थे.

24 सितम्बर की अलसुबह 1:10 पर ट्विटर के आधिकारिक सपोर्ट एकाउंट (@TwitterSupport ) से ट्विटर ने इन दोनों समस्याओं की पुष्टि भी की, जिसमें समय पर ट्वीट्स में देरी के साथ-साथ खातों को 'गलती से बंद' होने की सूचना दी गई थी.

We're seeing a number of accounts that have been locked or limited by mistake and not because they Tweeted about any particular topic. We're working to undo this and get those accounts back to normal.

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 23, 2020