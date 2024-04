Alexa की मदद से लड़की ने बचाई अपनी छोटी बहन की जान, इंप्रेस होकर आनंद महिंद्रा ने दे दिया जॉब आफर

Amazon Alexa: टेक्नोलॉजी वाकई कभी-कभी लाइफ सेवर साबित होती है. उत्तर प्रदेश में 13 साल की एक बच्ची ने समझदारी दिखाते हुए अमेजन के एलेक्सा डिवाइस की मदद से अपने आप को और अपनी छोटी बहन को बंदरों के अटैक से बचा लिया. निकिता नाम की इस लड़की के घर में कुछ मेहमान आए थे, जिसकी वजह से गलती से घर का गेट खुला रह गया. इसी दौरान कुछ बंदर घर में में घुस आए और सामान इधर-उधर फेंकने लगे. बंदरों से खुद को बचाने के लिए निकिता ने अपने घर पर मौजूद अमेजन एलेक्सा डिवाइस का इस्तेमाल किया.

निकिता ने बंदरों को कैसे भगाया

निकिता ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया कि “बंदर किचन में घुसे और चीजें इधर-उधर फेंकने लगे. मैं और मेरी बहन दोनों डर गईं. लेकिन फिर मैंने एलेक्सा देखा और उससे कुत्ते के भौंकने की आवाज लगाने के लिए कहा. कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर बंदर डर गए और भाग गए,” आपको बता दें कि एलेक्सा अमेजन का क्लाउड-बेस्ट वॉइस असिस्टेंट है जो स्मार्ट स्पीकर्स और दूसरे अमेजन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है.

The dominant question of our era is whether we will become slaves or masters of technology.

The story of this young girl provides comfort that technology will always be an ENABLER of human ingenuity.

Her quick thinking was extraordinary.

What she demonstrated was the… https://t.co/HyTyuZzZBK

— anand mahindra (anandmahindra) April 6, 2024