सावधान! Water Heater से हो सकता है ब्रेन हैमरेज, एक छोटी सी गलती से हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान

Water Heater Side Effects: सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है. गर्मा गर्म पानी की जरूरत हो तो गीजर की ही जरूरत होती है. लेकिन कई लोगों को गीजर का साइड इफेक्ट्स के बारे में पता नहीं होता है. वॉटर हीटर का इस्तेमाल बेहद सावधानी से करना चाहिए नहीं तो अनहोनी हो सकती है या फिर कहें कि जानलेवा हो सकता है. मार्केट में कई तरह के गीजर आते हैं, जिनमें इंफ्रारेड और गैस जैसे हीटर शामिल हैं. गैस वाले गीजर का इस्तेमाल बेहद सावधानी से करना चाहिए.

महिला हो गई बाथरूम में बेहोश

ट्विटर यूजर दिव्यांशु असोपा ने एक घटना को शेयर किया है, जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. उन्होंने लोगों से गैस गीजर का इस्तेमाल न करने को कहा है. उन्होंने कहा कि अगर घर में गैस गीजर है तो उसको तुरंत हटा लें. हादसा उनकी पत्नी के साथ हुआ. वो बाथरूम में बेहोश होकर गिर गईं. बता दें, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसा हुआ. समय रहते वो पहुंच गए, जिससे उनकी पत्नी की जान बच गई.

And Pls value people around you. I love @tripty_guru so much but during those 3 days I realised how much more I could have loved her, how much more I could have made her feel special. Life is so unpredictable. Just don’t tell but love your closest ones as much as you can.

