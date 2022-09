WhatsApp पर यूजर्स की हुई मौज! करते हैं Video Call पर बातचीत तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी

WhatsApp New Feature: मैसेज भेजेने और कॉल करने की सुविधा देने वाला मंच वॉट्सएप (WhatsApp) अपनी ऐप के जरिए वीडियो और वॉयस कॉल से जुड़ने के लिए ‘लिंक’ भेजने की सुविधा शुरु करेगा. वॉट्सएप की मूल कंपनी मेटा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मार्क जुकरबर्ग ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कंपनी ने वॉट्सएप पर 32 लोगों तक के ग्रुप के लिए वीडियो कॉल की सुविधा का परीक्षण भी शुरू कर दिया है.

वीडियो कॉल पर 32 लोग कर सकेंगे बातचीत

अभी वॉट्सएप के वीडियो कॉल से आठ लोग जुड़ सकते हैं. जुकरबर्ग ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, ‘हम इस सप्ताह से व्हाट्सऐप पर ‘कॉल लिंक’ सुविधा शुरू कर रहे हैं ताकि आप एक क्लिक कर किसी कॉल से जुड़ सकें. हम 32 लोगों तक सुरक्षित ‘एन्क्रिप्टेड’ वीडियो कॉलिंग का भी परीक्षण कर रहे हैं.’ यूजर कॉल के विकल्प में जा कर ‘कॉल लिंक’ बना सकेंगे और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर सकेंगे. कॉल लिंक का उपयोग करने के लिए वॉट्सएप यूजर्स को ऐप को ‘अपडेट’ करना होगा.

यह फीचर भी आने वाला है

WhatsApp पर जो नया फीचर जोड़ा जाने वाला है वो ‘Do not Disturb’ API (ऐप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) है. इस फीचर के पेश होने के बाद जब यूजर्स Do not Disturb मोड ऑन करेंगे तो उन्हें व्हाट्सऐप Calls की जानकारी मिल सकेगी.

Wabetainfo की एक हालिया रिपोर्ट में इस Missed Call अलर्ट फीचर की जानकारी सामने आई है और इसी से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूजर्स जल्द इस फीचर को इस्तेमाल कर पाएंगे. अगर बात करें रिपोर्ट की तो ये फीचर बेहद ही दमदार होगा और WhatsApp जल्द ही एक नया ‘Do not Disturb’ मिस्ड कॉल अलर्ट फीचर लेकर आने वाली है. इस नए अपडेट के बाद यूजर को ‘Do not Disturb’ ऑन होने के बाद वॉट्सएप पर आई मिस्ड कॉल की जानकारी चैट में देख पाएंगे. पहले आपको अगर WhatsApp पर मिस्ड कॉल मिलती थी तो इसकी जानकारी चैट में दिखती थी लेकिन नया अपडेट आने के बाद ‘Do not Disturb’ का अलर्ट मिलेगा. पहले iOS बीटा यूजर्स को ये अपडेट मिलता था लेकिन अब Android वॉट्सएप बीटा यूजर्स को भी यह फीचर मिल गया है. मौजूदा समय में ये फीचर टेस्ट फेज में है ऐसे में इसे पूरी तरह से रोल आउट होने में अभी समय लगने वाला है.

