अब किसी WhatsApp Scam में नहीं फंसेंगे आप! नए फीचर से बिल्कुल Safe रहेगा अकाउंट

How to Save WhatsApp Account from Hacking: वॉट्सएप (WhatsApp) पर होने वाले खतरनाक स्कैम्स से बचने का तरीका अब मिल गया है. आपको बता दें कि वॉट्सएप एक नया फीचर लेकर आ रहा है जिससे आप किसी भी स्कैम में नहीं फंसेंगे! आइए इसके बारे में जानते हैं..