भूल से भी ना खरीदें Haier के AC से लेकर टीवी और वॉशिंग मशीन! जानें ऐसा क्यों बोल रहे कस्टमर्स

Deffective Haier Products: लगातार Haier के प्रोडक्ट्स (AC, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि) को ना खरीदने की सलाह दी जा रही है. ये सलाह इन प्रोडक्ट्स को खरीद चुके कस्टमर्स की तरफ से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दी जा रही है. कस्टमर्स कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं. ऐसे में जब हमने X पर कंपनी का हैंडल चेक किया तो हमें काफी सारी शिकायतें मिली हैं. जिन्हें आप इस खबर में देख सकते हैं.

This is to inform u that SR No AH 20240901000102 for leakage of two acs out of four acs bought last year with amc has not been rectified by ur tech despite repeated requests. I had paid extra money last year for installation to haeir tech for installation.

प्रोडक्ट की खराब गुणवत्ता: कई ग्राहकों ने बताया है कि Haier के उपकरण जैसे एसी और वॉशिंग मशीन जल्दी खराब हो जाते हैं, खासकर वारंटी खत्म होने के बाद। एसी की कूलिंग क्षमता कम हो जाती है या पूरी तरह बंद हो जाती है, और वॉशिंग मशीनों में बार-बार खराबी आती है​.

Faulty installation was done by your tech and the onus is on haer to rectify especially when amc has also been taken.

Plz look into this complaint and kindly revert back.

— KR (@KaviR_KavirR) September 10, 2024