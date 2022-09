Zee News Select: टेक की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 21 September 2022

1. छोड़िए चीनी Smartphone! 10 हजार से कम कीमत में लॉन्च हुआ Made In India फोन, फीचर्स हैरान करने वाले - Click here to read full story

Lava Blaze Pro Launched In India: भारतीय कंपनी LAVA ने मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 10 हजार रुपये से कम है. आइए जानते हैं इसके धमाकेदार फीचर्स....

2. OPPO ने लॉन्च किया चकाचक डिजाइन वाला 5G Smartphone, झटपट होगा फुल चार्ज; कीमत भी सिर्फ इतनी - Click here to read full story

OPPO F21s Pro series launch: OPPO ने भारत में OPPO F21s Pro सीरीज को लॉन्च कर दिया है. जो मिड रेंज में आते हैं. कम कीमत होने के बवाजूद इसमें दमदार फीचर्स मिलते हैं. आइए जानते हैं इसके फीचर्स और कीमत...

3. दीवाना बनाने आया Vivo का 12 हजार रुपये वाला फोन, देख लोग बोले- 'तुमसा कोई प्यारा, कोई हसीन नहीं है...' - Click here to read full story

Vivo Y32t Launch: Vivo ने कम कीमत वाला एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. फोन के मुख्य आकर्षण में एक एचडी+ डिस्प्ले शामिल है. फोन के डिजाइन और फीचर्स को काफी पसंद किया जा रहा है. आइए जानते हैं Vivo Y32t की कीमत और फीचर्स...

4. Wifi के बगल में लगा दें ये छोटा सा डिवाइस, घर के हर कोने में फर्राटेदार स्पीड में चलने लगेगा इंटरनेट - Click here to read full story

Internet Speed: अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है लेकिन इसकी स्पीड जरूरत से काफी कम है तो आज हम आपके लिए ऐसा डिवाइस लेकर आए हैं जो इसकी स्पीड को बूस्ट कर सकता है.

5. कमरे को सिनेमा घर बनाने आया 75-इंच का धाकड़ Smart TV, साउंड ऐसा कि भूल जाएंगे थिएटर जाना; जानिए कीमत - Click here to read full story

Blaupunkt 75-inch 4K QLED LED TV लॉन्च हो चुका है, जो दमदार साउंड क्वालिटी के साथ आता है. आइए जानते हैं Blaupunkt 75-inch 4K QLED LED TV की कीमत और फीचर्स...

6. iPhone 14 के लॉन्च के बाद Apple ने दिया जोरदार झटका! गुस्से से तिलमिलाए यूजर्स, जानिए वजह - Click here to read full story

Apple ने जहां एक तरफ iPhone 14 Series को लॉन्च करके अपने फैन्स को खुश किया वहीं दूसरी तरफ ऐप्पल के एक कदम ने यूजर्स को बेहद नाराज कर दिया है. आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ..

7. OPPO ला रहा तगड़ी बैटरी वाला चकाचक Smartphone, कम कीमत में मिलेंगे धमाकेदार फीचर्स - Click here to read full story

OPPO A77s Launch Timeline: OPPO बहुत जल्द अपना धमाकेदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसकी कीमत का खुलासा हो गया है. आइए जानते हैं OPPO A77s के बारे में...

8. MMS Video इंटरनेट पर Leak हो जाए तो वेबसाइट या सोशल मीडिया से ऐसे करा सकते हैं Delete, सिंपल है Trick - Click here to read full story

MMS Video को इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट करवाने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, जिनको फॉलो करके आप मिनटों में वीडियो को हटवा सकते हैं...

9. कहर बरपाने आया Waterproof Smartphone, फुल चार्ज में चलेगा 3 दिन तक; कीमत सिर्फ इतनी - Click here to read full story

Ulefone Power Armor X11 Pro Launch: Ulefone ने अपना रग्ड स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका पानी में भी कुछ नहीं होता है. फोन को जमीन पर पटकने पर भी कुछ नहीं होगा. आइए जानते हैं Power Armor X11 Pro की कीमत और फीचर्स...

10. नए रंग में कहर ढाने आया Vivo का सबसे Beautiful 5G फोन, कीमत और फीचर्स जानकर खरीदने का करेगा मन - Click here to read full story

Vivo T1 5G Launched In India: Vivo ने 15 हजार रुपये वाला 5जी स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें जबरदस्त फीचर्स मिलते हैं. आइए जानते हैं Vivo T1 5G के बारे में सबकुछ...

