Zee News Select: टेक की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 8 September 2022

1. iPhone 14 Price In India: हो गया खुलासा! भारत में इतनी होगी आईफोन 14 की कीमत, सुनकर झूम उठे फैन्स - Click here to read

iPhone 14 Series Price In India: iPhone 14 सीरीज लॉन्च हो चुकी है. आईफोन 13 के मुकाबले फोन में काफी बदलाव किए गए हैं. प्रो मॉडल में पिल शेप नॉच की एंट्री हो गई है. वहीं Mini मॉडल की जगह iPhone 14 Plus आ गया है. आइए जानते हैं iPhone 14 की भारतीय कीमत कितनी होगी...

2. Vodafone Idea लाया 399 रुपये वाला गजब Plan! साथ में मिलता है 150GB बोनस डेटा; जानिए बेनिफिट्स - Click here to read

Vodafone Idea का 399 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान काफी दमदार है. इसमें कंज्यूमर्स को 150GB बोनस डेटा मिलता है. आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में डिटेल में...

3. Redmi ने लॉन्च किया 15 हजार से कम कीमत वाला 5G Smartphone, डिजाइन देख लोग बोले- 'Crazy किया रे...' - Click here to read

Redmi 11 Prime 5G Price In India: Xiaomi ने भारत में Redmi 11 Prime और Redmi 11 Prime 5G को लॉन्च कर दिया है. फोन की कीमत काफी कम है, लेकिन फीचर्स जबरदस्त हैं. आइए जानते हैं फोन्स के बारे में डिटेल में...

4. iPhone 14 Vs iPhone 13: दोनों में कौन सा आईफोन है सबसे बेस्ट? नए फोन में यह फीचर्स हैं स्पेशल - Click here to read

iPhone 14 Specifications: iPhone 14 को ऐप्पल ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. आइए जानते हैं कि इसमें कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो पिछले मॉडल में नहीं थे और iPhone 13 के मुकाबले ये कहां स्टैंड करता है.

5. Samsung ने लॉन्च किया 20 हजार रुपये वाला सबसे धमाकेदार Smartphone, लोग बोले- कितना Cute है... - Click here to read

Samsung Galaxy Wide 6: Samsung ने अपना 20 हजार रुपये वाला धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्च किया है. फोन में 90Hz डिस्प्ले और 50-मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा यूनिट शामिल है. आइए जानते हैं Samsung Galaxy Wide 6 की कीमत और फीचर्स...

6. Apple Watch Series 8: iPhone 14 से पहले लॉन्च हुई कंपनी की नई Smartwatch, जानें फीचर्स और कीमत, भारत में ऐसे करें Pre Order - Click here to read

iPhone 14 सीरीज के लॉन्च ईवेंट की शुरुआत ऐप्पल की स्मार्टवॉच, Apple Watch Series 8 से हो गई है. इस स्मार्टवॉच में इस बार बेहतर डिजाइन और कमाल के फीचर्स दिए जा रहे हैं. इस घड़ी के कई फीचर्स हैं जो पहली बार आ रहे हैं और खास तौर पर महिलाओं के लिए काफी दिलचस्प हैं.

7. बिना बिजली के फ्रिज, टीवी, AC सहित इतनी चीजें चलाएगा ये छोटा सा डिवाइस, बिक रहा है इतना सस्ता - Click here to read

अगर आपके यहां बिजली ज्यादा कटती है तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. बिजली न होने के बाद भी यह पोर्टेबल चार्जिंग बैटरी आपको बिजली सप्लाई करेगा. आइए जानत हैं Portable Power Station के बारे में...

8. iPhone 14 के लॉन्च होते ही घट गई iPhone 13 की कीमत! बिक रहा है इतने सस्ते में; नहीं होगा आंखों पर यकीन - Click here to read

iPhone 13 Price cut: जो लोग iPhone 13 खरीदने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए Apple ने कीमतों में कटौती की घोषणा की है. नई कीमत जानकर आप भी झूम उठेंगे...

9. iPhone 14 First Look: दूर से Cute और पास से हसीन लगता है आईफोन 14, Photos देखकर दे बैठेंगे दिल - Click here to read

iPhone 14 First Look & Design: Apple iPhone 14 आखिरकार लॉन्च हो चुका है. सीईओ टिम कुक (Apple CEO Tim Cook) ने सीरीज के चारों मॉडल्स को पेश कर दिया है. iPhone 13 के सुपरहिट होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि iPhone 14 भी धमाल मचा डालेगा. आइए देखते हैं कैसा दिखते हैं iPhone 14 के चारों मॉडल...

10. Smartphone के स्पीकर से कम आ रही है आवाज? घर पर इस जुगाड़ से करें साफ, झटपट हो जाएगी सारी गंदगी साफ - Click here to read

स्पीकर में धूल और गंदगी जम जाती है. लेकिन इसको साफ करना काफी आसान है. इसके लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है. आइए जानते हैं किन तरीकों से स्मार्टफोन के स्पीकर्स को साफ किया जा सकता है...

