Tunisha Sharma: तुनिषा शर्मा के अंतिम संस्कार में पहुंचीं शीजान की मां और बहन, फूट-फूटकर रोईं

Tunisha Sharma Last Rites: टीवी एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा का अंतिम संस्कार हो गया है. मुंबई के मीरा रोड श्मशान घाट पर तुनिषा पंचतत्व में विलीन हुईं. तुनिषा के अंतिम संस्कार में आरोपी शीजान खान की मां और बहन भी पहुंची हैं. तुनिषा के अंतिम संस्कार में दोनों भावुक नजर आईं.

बता दें कि टेलीविजन अभिनेत्री तुनिषा शर्मा (21) ने शनिवार को महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसाई में एक धारावाहिक के सेट पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. पुलिस ने बताया कि तुनिषा शर्मा सेट पर शौचालय गई और काफी देर तक नहीं लौटी. जब दरवाजा तोड़ा गया तो उन्हें अंदर फंदे से लटका पाया गया. तुनिषा शर्मा ने कई टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय किया था.

#WATCH | TV actor Tunisha Sharma death case | Sister and mother of accused Sheezan Khan also arrived at the crematorium ground in Mira Road area for her last rites. pic.twitter.com/HA0voEOwQr

— ANI (@ANI) December 27, 2022