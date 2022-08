IRCTC Thailand Trip Offer: अगर आप घर पर रहकर और लगातार दफ्तर में काम करके बोर हो गए हैं तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) आपके लिए थाईलैंड (Thailand) घूमने का तगड़ा ऑफर लेकर आया है. आईआरसीटीसी (IRCTC) के इस धमाकेदार पैकेज में आप 5 रातें और 6 दिन थाईलैंड में गुजारेंगे. पैकेज के अनुसार, आप बैंकॉक (Bangkok) और पटाया (Pattaya) की यात्रा कर सकेंगे. बैंकॉक और पटाया में आप स्पा (Spa) और नाइट क्लब (Night Club) का मजा ले सकते हैं. अगर थाईलैंड जाने के इस पैकेज का आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctctourism.com पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं.

बेहद सस्ते में थाईलैंड जाने का ऑफर

बता दें कि थाईलैंड जाने के इस धमाकेदार पैकेज के बारे में जानकारी देने के लिए आईआरसीटीसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया है. आईआरसीटीसी ने ट्वीट किया कि आईआरसीटीसी के एयर टूर पैकेज के साथ थाईलैंड की जादुई सुंदरता को कैप्चर करें, जो 6 दिन/5 रातों के लिए 49,067 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू होता है.

आईआरसीटीसी के पैकेज की डिटेल

जान लें कि अगर आप थाईलैंड जाने के आईआरसीटीसी के इस पैकेज की बुकिंग करते हैं तो आपको 13 अक्टूबर को बैंकॉक फ्लाइट से जाया जाएगा. गुवाहाटी एयरपोर्ट से आपको बैंकॉक ले जाया जाएगा. गुवाहाटी एयरपोर्ट से 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 5 मिनट पर फ्लाइट है. वहां से भारत वापसी आपकी 18 अक्टूबर को होगी. इस दौरान 5 रातें और 6 दिन बैंकॉक में रुककर आप खूब मौज-मस्ती कर सकते हैं.

थाईलैंड यात्रा में आएगा कितना खर्च?

गौरतलब है कि आईआरसीटीसी के थाईलैंड के इस पैकेज की शुरुआत 49,067 रुपये से है. अगर होटल में आप सिंगल शेयरिंग में रहेंगे तो आपको इस पैकेज के लिए 56,753 रुपये चुकाने होंगे. अगर वहां आप डबल शेयरिंग में रहेंगे तो आपको 49,067 रुपये ही देने होंगे. थाईलैंड की यात्रा पर जाने के लिए शख्स को वैक्सीन की दो डोज जरूर लगी होनी चाहिए.

यहां लें थाई मसाज का आनंद

आपको बता दें कि थाईलैंड साउथ-ईस्ट एशिया में बसा एक देश है. थाईलैंड में एक हजार मील का समुद्री तट है. यहां के शानदार बीच पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं, जहां हर उम्र के लोग मौज-मस्ती करते हुए नजर आते हैं. पर्यटक यहां थाई मसाज का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा नाइट क्लब में मस्ती कर सकते हैं और थाईलैंड के शॉपिंग मॉल, हाई स्ट्रीट शॉप्स व बैक स्ट्रीट स्टाल्स में शॉपिंग कर सकते हैं.

Capture the magical beauty of Thailand with IRCTC's Air tour package starting at ₹49,067/-pp* for 6D/5N. For details, visit https://t.co/Q4kEQXfOVw @AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) August 12, 2022