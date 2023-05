आने वाला समय चलते-फिरते घर का है! देखिए कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया ये बंगला

असल में ऐसे घरों को पोर्टेबल होम कहा जा रहा है. इसे फोल्डेबल घर भी कहा जा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि एक ट्रक जैसी गाड़ी पर इस पोर्टेबल घर को कुछ लोग लेकर आ रहे हैं और एक जगह पर खड़े कर दे रहे हैं. इसके बाद सीढ़ी और अन्य चीजों को लगाकर इसे एक-एक करके खोला जा रहा है. कुछ लोग इसकी दीवार को बढ़ा रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसके अंदर वाले हिस्से को भी बढ़ा रहे हैं.

कुछ ही देर में यह देखते ही देखते एक आलीशान बंगले में बदल गया. इस घर के अंदर कई सारी सुविधाएं दिख रही हैं जो किसी भी लग्जरी घर में होती हैं. इतना ही नहीं हैरानी की बात यह है कि घर में सुख सुविधा वाली सभी चीज मौजूद दिख रही हैं. बेडरूम से लेकर किचन तक के कमरे एकदम फ्रेश दिख रहे हैं. जैसे ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे.

कुछ लोगों ने कहा कि भारत के लिए यह बहुत जरूरी चीज साबित हो सकती है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आने वाले भविष्य में लोग इसी तरह का घर बनाएंगे, ताकि वह एक जगह से दूसरी जगह इस घर को ले जा सकें. हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इतना आसान नहीं होगा कि हर कोई ऐसा ही घर बनाने लगे.

Boxabl folding house is 40 square meters—about the size of a studio apartment—and they’re calling it the Casita. It costs 49,500 and can be set up in a day once it’s delivered

[read more: https://t.co/zHiO23lk9u] pic.twitter.com/i8Riqa9nyy

— Massimo (@Rainmaker1973) December 29, 2022